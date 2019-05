Uit de hand gelopen grap van Mike uit Borculo wordt werkelijkheid

Mike vond de degradatie van zijn club vorig jaar heel erg. Hij wilde de pijnlijke periode zo snel mogelijk vergeten door er een positieve draai aan geven. 'Daarom maakte ik het evenement aan, als grap', vertelt hij.

'Prachtig natuurlijk'

Dat die grap niet alleen door zo'n 80.000 mensen werd opgepikt, maar ook werkelijkheid is geworden, had hij niet durven dromen. 'Prachtig natuurlijk, we hebben het twee avonden achter elkaar groots gevierd. Via mijn pagina wisten zelfs twee Twente-spelers het feestje in Aspen Valley in Enschede te vinden', gaat hij verder.

Verzamelplek van nieuws

De pagina, die nog steeds meer dan 70.000 mensen wordt gevolgd, is nu een verzamelplek van nieuws voor fans van FC Twente geworden. Mike: 'Hij blijft sowieso nog een jaar bestaan. Ik heb de pagina wel een nieuwe naam gegeven: 'FC Twente, WE ZIJN THUIS'.

De naam 'FC Twente Kampioen in de Eredivisie' is helaas niet reëel.'

Tekst loopt door onder de foto:

Ondanks dat Mike vaak werkt in de weekenden, in de horeca en als deejay, heeft hij een seizoenskaart en probeert hij bij alle wedstrijden te zijn. Andere fans herkennen de jonge Borculoër inmiddels dankzij zijn Facebookpagina. 'In het begin was het raar dat ik bij het stadion liep en werd herkend. In de loop van het seizoen is dat alleen maar meer geworden. Ik ben er nu wel aan gewend', aldus Mike.

