NEC en de play-offs is geen gelukkige combinatie

Maar in het toetje van het seizoen is NEC zelden succesvol. Alleen bij de play-offs om Europees voetbal in 2008 was het feest. NEC won toen alle zes duels en plaatste zich voor de UEFA-cup.

Sinds de invoering van de play-offs in 2005 was dat het enige succes. De andere zes deelnames liepen niet goed af. In 2006 en 2007 werden de Nijmegenaren uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs om Intertoto, beide keren door aartsrivaal Vitesse. In 2012 was Vitesse ook te sterk in de play-offs om Europees voetbal. Maar de grootste drama's beleefde NEC in 2014 en 2017, toen de play-offs leidden tot degradatie.

In 2014 ging het mis tegen Sparta (1-0 nederlaag uit en 1-3 in De Goffert) en drie jaar later leidde een verkeerde pass van Michael Heinloth (foto) een nederlaag in, uit tegen NAC (1-0). In De Goffert ging vervolgens alles mis wat er mis kon gaan en verloor NEC met 4-1.Ook vorig seizoen veroorzaakten de play-offs een trauma. Nadat rechtstreekse promotie was verprutst, werd NEC in Emmen van het veld gespeeld met 4-0. In De Goffert werd het 4-1, maar dat was niet genoeg. Trainer Pepijn Lijnders en Anass Achahbar na het missen van promotie vorig jaar (foto: Broer van den Boom)

Toen de play-offs nog nacompetitie werd genoemd, deed NEC het veel beter. In 1996 en 1997 werd langs die weg het eredivisieschap veilig gesteld en in 1985, 1989 en 1994 promoveerde NEC via de nacompetitie.