Arno Arts juicht in bekerfinale voor Willem II

De huidige trainer van Achilles'29 is erbij in Rotterdam. 'We zijn uitgenodigd door de Oude Garde. We gaan vanuit Tilburg en zitten in bus 317. Ik ga met mijn zoon Chris. Die is echt supporter van Willem II, want hij in in Tilburg geboren in de tijd dat ik daar speelde. Hij noemt zichzelf ook een Kruikenzeiker", lacht Arts.

'We pakken ieder seizoen altijd een wedstrijd of vijf mee daar. Net als bij NEC heb ik nog altijd heel veel gevoel bij Willem II. Daar heb ik sportief gezien toch mijn beste tijd gehad. We hebben toen ook echt historie geschreven. We werden tweede in de eredivisie en speelden Champions League. Ik was zelfs aanvoerder en maakte het eerste doelpunt in de Champions League. Dat is twintig jaar geleden. We hadden laatst ook een reünie met trainer Co Adriaanse erbij.'

Ajax favoriet

'Ajax is natuurlijk dik favoriet. Het is zo'n goed elftal dat Willem II wel een hele goeie dag moet hebben om te kunnen stunten. Maar we moeten ons vasthouden aan PEC Zwolle, dat in 2014 met 5-1 won van Ajax in de finale. En ooit speelde in met Utrecht de finale in De Kuip tegen Feyenoord en wonnen we met 4-1. Misschien dat deze wedstrijd toch bepaalde krachten losmaakt bij Willem II. En dan horen we hopeljk My Little Lady. Dat is en nummer dat altijd wordt gedraaid bij doelpunten van Willem II.'