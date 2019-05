Film over autisme brengt Floor de hele wereld over

door Rob Haverkamp

De Nijmeegse reist van hot naar haar sinds haar film Mind My Mind voor het eerste te zien was in Brussel. 'Daar won 'ie gelijk de publieksprijs', vertelt Floor Adams. Ze is nog ietwat beduusd van al haar succes.

'De film heeft daarna gedraaid op Go Short, hier in Nijmegen. Daar won hij ook de publieksprijs. En ik kom net terug uit New York. Het is gewoon een trein waar je nu inzit. Dus het dendert een beetje door.

Knuffelen met Whoopy

Daar sta je dan, als filmmaakster. Tussen de glitter en glamour. Naar aanleiding van een idee dat je ooit in je eentje uitwerkte, maar waar je uiteindelijk met zestig mensen aan werkte. En dan doet Whoopy Goldberg een publieksgesprek met je en is zij enthousiast over wat jij bedacht hebt.

Bijzonder toch? 'Ja', beaamt Adams. Ze is een paar uur eerder geland op Nederlandse bodem. 'Dat je dan even zo'n dikke knuffel krijgt van zo'n ontzettende grootheid, zeg maar. Ja, dat is wel gek'.

Foto's: Floor Adams

Hoe werkt dat dan in je hoofd?

Floor gaf jarenlang les in animatie aan jongeren met autisme. Een van haar studenten vertelde over het Japanse metrosysteem. En hoeveel metro's daar zijn. Hoe de haltes heten. Hoeveel suïcidepogingen er plaatsvinden. Dat fascineerde Floor mateloos. Want hoe werkt dat nou in je hoofd, autisme? En zo werd het idee geboren.

Die student, die kon tegelijkertijd zijn huiswerk niet onthouden. Het plannen van dagelijkse dingen was onmogelijk. Floor vroeg zich af wat nu het nut is van zo'n talent, om bijvoorbeeld een metrosysteem gedetailleerd te kunnen beschrijven. Ze illustreert de frustratie: 'Dat ik dát kan, terwijl ik heel veel dingen niet kan.'

Ze ging op onderzoek uit en verwerkte verhalen van met mensen met autisme in haar filmscript.

'Mannetje in mijn hoofd'

Het hoofdpersonage van de film is Chris. Hij is in Floors wereld niet bezeten van het Japanse metrosysteem, maar wel van modelvliegtuigjes. In Hans' hoofd zit een mannetje dat alle informatie en prikkels verwerkt.

Het mannetje is alleen rustig als Chris met zijn modelvliegtuigjes bezig is. Maar meestal is hij in paniek. Het geeft de spanning aan van iemand die leeft met autisme. Die alleen rust vindt als hij zich ergens vol op focust.

Jetlag en wallen

Na het filmfestival in New York is Floor één dagje thuis in Nijmegen. Dan volgen Stuttgart en een festival ergens in Noorwegen. Slopend is het. Ze schiet in de lach, in haar gezicht tekenen zich de wallen onder haar ogen. 'Ik moet er van genieten zeggen ze, hè? Maar ik ben hartstikke moe. Echt.'

Met een verse jetlag zal de Nijmeegse de volgende ochtend alweer afreizen naar Duitsland.