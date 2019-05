Na 1-1 tegen MVV: NEC begint play-offs thuis tegen RKC

Op vrijdag 10 mei, exact over zeven dagen dus, mag NEC alweer aan de bak. Omdat RKC Waalwijk na een zege op FC Eindhoven (3-1) over Cambuur heen wipte, zijn de Brabanders nu de tegenstander van de Nijmeegse club.

Tegengoal

NEC had nog een kleine kans om de eerste ronde van de play-offs om promotie te mogen overslaan, maar gaandeweg de tweede helft werd duidelijk dat die meevaller er niet (ook nog) in zat. In de slotfase moest NEC, dat zich de afgelopen weken onder Ron de Groot oprichtte, nog een tegengoal slikken en werd het 1-1. Wel was het de zesde wedstrijd zonder nederlaag.

Druijff goaltjesdief

In Maastricht opende NEC goed en kwam het via spits Ferdy Druijf al snel op voorsprong. Na een goede actie van Ndayishimiye, die langs zijn tegenstander glipte, keerde Deusings eerst nog wel, maar Druijf stond zoals altijd op de goede plek. Hij tekende voor zijn 15e treffer in het shirt van NEC.

(Foto: Broer van den Boom)

Beide ploegen kregen kansen in de levendige eerste helft, NEC vooral via Okita. In de tweede helft gebeurde er minder. De Gelderse ploeg was nog een paar keer in de buurt van een tweede goal. Druijf en Okita hadden de grootste kansen. NEC was in Maastricht echter bijzonder slordig in de afwerking.

NEC in play-offs eerst thuis

Daardoor bleef MVV in de wedstrijd. In de slotfase scoorden de Limburgers alsnog. Deom zorgde voor de gelijkmaker, waardoor NEC vrijdag dus thuis tegen RKC Waalwijk uitkomt in de eerste ronde van de play-offs. Door de late gelijkmaker van MVV speelt NEC nu niet eerst uit, maar vindt het eerste duel plaats in Nijmegen.

