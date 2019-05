LIVEBLOG | Kansen over en weer bij MVV - NEC, maar Nijmegenaren staan nog voor

TUSSENSTAND MVV - NEC 0 - 1 Druijf

door Richard van der Made

Afgetrapt voor de 2e helft. Tom Overtoom is gekomen, Jordy Bruijn mag douchen. Overtoom is nu ook de aanvoerder van NEC.

Het is rust in het mooie Maastricht. Aantrekkelijke eerste helft met veel kansen.

41e minuut: Nu weer NEC met opnieuw Okita die een kans laat liggen. Goed werk van de al weken degelijke Dijkstra.

Bij Den Bosch - Go Ahead en Helmond Sport - TOP Oss is nog niet gescoord na bijna 40 minuten. NEC is van de resultaten daar afhankelijk om nog zesde te worden en zo een ronde in de play-offs over te mogen slaan.

33e minuut: In blakende vorm is hij, keeper Branderhorst. Weer een rake reflex na goed werk van de Belg Marnick Vermijl, die in het seizoen 2013-2014 nog voor NEC speelde.

32e minuut: Jonathan Okita verprutst een enorme kans. Na een fout bij MVV, kan de aanvaller zo door op Deusings, maar hij schiet voorlangs. NEC heeft de goals misschien juist hard nodig vanavond..

20e minuut: uitstekende reflex van Matthijs Branderhorst oog in oog met Van den Hurk, de voormalig spits van De Graafschap. Het is al de tweede redding van de doelman van NEC.

Het is de 15e! goal al van Druijf voor NEC, terwijl hij pas tijdens de winterstop binnenkwam bij NEC als huurling van AZ. In totaal (met Jong AZ) heeft de spits er nu 29 doelpunten gemaakt.

Weer is Druijf belangrijk voor NEC (foto Broer van den Boom)

GOAL!!! 8e minuut: Ferdy Druijf scoort weer eens voor NEC. De topscorer in de eerste divisie tikt binnen na een prima actie binnendoor van Ndayishimiye. Via de keeper van MVV is het een koud kunstje voor de goaltjesdief.

20.00 uur: Als laatsten komen ook Wolters, Ndayishimiye en Labylle het veld op bij NEC

19.55 uur: Bij MVV mag je gelukkig zo het veld oplopen (wel met goedgekeurd hesje:-) Hier staan de spelers van NEC klaar voor de laatste reguliere competitiewedstrijd. Vraag is na vanavond vooral wie wordt de tegenstander in de play-offs en wanneer?

19.40 uur: Hij is jarig vandaag en natuurlijk gewoon aan het werk! Fotograaf Broer van den Boom uit Wijchen. Broer maakt ook al jaren prachtige plaatjes voor Omroep Gelderland (later vanavond op deze pagina weer te zien).

19.30 uur: Een half uur voor de aftrap nog akelig leeg op de tribunes. Vorig seizoen eindigde het hier in Maastricht in 4-1 voor MVV. Alleen Rayhi scoorde namens NEC, vanaf de strafschopstip.

19.20 uur: Oud-NEC keeper Gabor Babos schiet Matthijs Branderhorst in tijdens de warming-up.

19.10 uur: Als NEC vanavond wint bij MVV kan het stijgen naar de zesde plaats. Dan moet echter ook nog FC Den Bosch bij Go Ahead onderuit gaan en TOP Oss punten verspelen bij Helmond Sport. Een hele kleine kans dus. De zesde plaats betekent een ronde overslaan in de play-offs.

19.00 uur: De opstelling van NEC ziet er vanavond als volgt uit:

Geen veranderingen in de basis, ook al zijn de play-offs sinds vorige week binnen. 'We willen in ons ritme blijven', zegt De Groot. NEC staat nu achtste en kan dus nog twee plaatsen stijgen op deze laatste speeldag van de reguliere competitie.

19.00 uur: Het stadion met het kunstgras van MVV waar de sproeiers hun werk doen op deze frisse vrijdagavond.

MVV is vanavond in de Geusselt de tegenstander. De Limburgers hebben een ronduit teleurstellend seizoen achter de rug. Dat leek ook lange tijd het geval bij NEC, maar onder Ron de Groot richtte de selectie zich op en werden de play-offs alsnog veilig gesteld.