De Graafschap denkt serieus aan trainer Peter Hyballa na schifting

De Graafschap heeft een shortlist gemaakt van vijf trainers als opvolger van Henk de Jong. Peter Hyballa, voormalig NEC-coach, is een serieuze kanshebber. Misschien is de flamboyante Duitser zelfs topkandidaat in Doetinchem.

door Richard van der Made

Hyballa, die maandag niet voor commentaar bereikbaar was, is momenteel werkzaam bij DAC 1904 Streda. De 43-jarige trainer heeft bij die Slowaakse club nog een doorlopend contract tot de zomer van 2020. Met de excentrieke Hyballa zou De Graafschap een kleurrijk figuur naar de Achterhoek halen.

Geen onbekende

In Gelderland is hij geen onbekende. Hyballa werkte in het seizoen 2016-2017 bij NEC, maar werd bij de Nijmeegse club op 24 april ontslagen na een reeks slechte resultaten. Tot de winterstop deed Hyballa het nog wel goed. Enkele weken na zijn ontslag degradeerde NEC naar de eerste divisie. Bij het gros van de achterban was Hyballa echter uitermate populair.

Hilarische taferelen

Hij stond bij NEC bekend om zijn gedrevenheid langs het veld. De gepassioneerde trainer leefde tijdens wedstrijden zo fanatiek mee, dat het wel eens hilarisch was. Het publiek smulde er in elk geval van. Ook liet Hyballa zijn selectie regelmatig urenlang trainen waarbij hij er dan continu fel bovenop zat. Verder viel de in Bocholt geboren trainer op door zijn prikkelende en opvallende uitspraken in de media.

Succesvol met jeugd

Hyballa, zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader, werkte veel met jeugd in zijn trainersloopbaan. Zo ontwikkelde hij enkele jaren talenten van VfL Wolfsburg en werkte hij ook drie jaar, met succes, als jeugdtrainer van Borussia Dortmund. Hyballa was hoofdtrainer van onder meer Alemannia Aachen en het Oostenrijkse Sturm Graz.

Terugkeer van Ulderink of Kalezic?

Behalve Hyballa zingen ook de namen van Andries Ulderink en Darije Kalezic voorzichtig rond bij De Graafschap. Beide trainers waren al eerder werkzaam in Doetinchem. De 49-jarige Ulderink is nu succesvol coach in Zuid-Afrika bij Ajax Cape Town, terwijl Kalezic op dit moment actief is in Indonesië na een kortstondig avontuur in Nieuw Zeeland.

Darije Kalezic (onder) koestert, net als Andries Ulderink, nog altijd warme gevoelens voor De Graafschap

Ulderink kende na een aantal jaren als assistent-trainer van De Graafschap een teleurstellende periode als hoofdcoach bij zijn geliefde club. In de lente van 2012 stapte de Aaltenaar, onder grote druk, uiteindelijk zelf op. Vervolgens was hij trainer van AGOVV Apeldoorn, Jong Ajax en het Engelse Reading.

Schifting

Peter Hofstede wil niet op namen ingaan. Wel bevestigt de technisch manager van De Graafschap dat er inmiddels een korte lijst is ontstaan en hoopt hij enige haast te maken. 'We hebben geen haast, maar hoe eerder hoe prettiger. We hebben nu een handvol trainers in ons hoofd. Een aantal is ook al gepolst. Ze komen uit een schifting van ongeveer 30 kandidaten. Ja, veel trainers hebben zich de afgelopen periode bij ons aangeboden', weet Hofstede.

Het is aan manager Hofstede (foto onder) om de juiste opvolger van Henk de Jong binnen te halen.

'Grootste van de kleintjes'

Hofstede laat weten dat ervaring belangrijk is. Maar het moet wel een trainer worden waar het publiek zich in herkent. 'We zoeken iemand die echt bij de aparte cultuur van De Graafschap past. Een persoon die daarnaast de eredivisie kent en die ook wel ervaring heeft. Kijk, wij zijn misschien één van de kleinere clubs, maar van die kleintjes wel de grootste', omschrijft Hofstede de Superboeren. 'Het leeft hier enorm, de media zitten er bovenop en ook die aspecten nemen we mee in onze keuze.'