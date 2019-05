Miranda beroofd in Arnhem: 'Ik kreeg een mes op mijn keel'

Miranda (30) uit Arnhem is de schrik nog niet te boven. Donderdag werd ze overvallen door twee onbekende mannen in de Amerstraat in haar woonplaats. Ze raakte daarbij gewond aan haar nek. Ook raakte ze een dierbaar sieraad kwijt, met daarin de as van haar overleden oma.

'Ik ben vooral heel blij dat mijn dochtertje niet naast me liep tijdens de overval', verzucht Miranda aan de telefoon. Maar ze is er zelf ook nog steeds van in de war. 'Vanochtend moest ik naar de huisarts en ik kwam volledig in paniek bij de praktijk aan. Ik weet dat je niet snel twee keer achter elkaar overvallen wordt, maar ik was er toch bang voor.'

Donderdag liep Miranda rond 13.10 uur richting een vriendin, toen er twee mannen vanuit de Beeldhouwerstraat uit de tunnel kwamen lopen. 'Ze liepen me in eerste instantie voorbij, maar daarna kwamen ze terug en voelde ik ineens dat ik beetgepakt werd'.

Haar keel werd dichtgeknepen en ze kreeg een mes op haar keel gedrukt. Het kettinkje met daaraan een koker met de as van haar oma werd van haar nek gerukt. Ook haar tas werd afgepakt en voor ze het wist waren de twee daders er weer vandoor.

Geneusde nek

Ze bleef berooid en in paniek achter met een gescheurde jas, striemen in haar hals en een gekneusde nek. 'Ik heb direct daarna 112 gebeld en de politie kwam vrij snel. Ze hebben me gelukkig goed geholpen. Dus ik heb aangifte gedaan.' Miranda wil vooral heel graag haar ketting terug en hoopt op getuigen van de overval.

Ze heeft de overvallers goed gezien en kan daarom goede omschrijvingen geven: 'De mannen waren beiden tussen de 25 en 30 jaar'. De ene verdachte was volgens Miranda ongeveer 1,88 meter, slank, had een Nike petje op, een bomberjack aan en ze zag een opvallende tattoo van een 'kus' of twee lippen in zijn nek. De andere verdachte was een stuk kleiner, zo'n 1,72 meter, had licht getinte huidskleur, zwart opgeschoren haar en een Canada Goose jas aan.

Miranda hoopt dat er getuigen zijn. Dus mocht je meer weten, neem dan contact op met de politie.