Wahhab uit Velp: 'Vluchtelingenkampen veilig voor yezidi's? Onvoorstelbaar!'

Het nieuws roept veel reacties op, ook van politici. De Kamer gaat op maandag 13 mei in debat met staatssecretaris Mark Harbers (VVD).

De yezidi-gemeenschap heeft ontzettend geleden onder het juk van IS. Wahhab: 'Mensen zijn opgejaagd, mannen zijn vermoord, duizenden vrouwen en kinderen zijn ontvoerd of verkocht als seksslavinnen. Wij waren hier vanuit de yezidi-gemeenschap juist bezig met plannen voor een programma om vrouwen een traumabehandeling te bieden. En toen kwam dit nieuws als een schok', vertelt Wahhab in De Week van Gelderland.

Uitzetting

Deze nieuwe houding van de IND heeft geen gevolgen voor Hassoo zelf. Hij vluchtte in 2012 met zijn ouders, broers en zus naar Nederland. Omdat zijn vader voor de Amerikanen werkt, mag hij wel blijven.

Maar deze week nog werd het verzoek van een vriend van Wahhab afgewezen. 'Dat ik nu veilig in Nederland ben, geeft me een enorm schuldgevoel. Juist omdat het daar slecht gaat, mag ik hier blijven. Dat in Nederland nu wordt gezegd dat het veilig is in vluchtelingenkampen, dat yezidi's niet kwetsbaar zijn, vind ik onvoorstelbaar. Wanneer ben je dan wel kwetsbaar en wanneer heb je het recht om hier te blijven?'

Tekst gaat verder na de video:



Vluchtelingenkampen

Wahhab heeft aan den lijve ondervonden hoe de situatie in vluchtelingenkampen in Noord-Irak is. Hij ging in 2014 met de EO terug naar Irak om vluchtelingen te bezoeken. 'Die mensen verblijven nu nog altijd in dezelfde kampen. Vooral kinderen en oudere mensen worden daar het slachtoffer van. Deze mensen zijn gevlucht, maar de IND ziet het kamp desondanks als hun nieuwe woonadres.'

Ook familieleden van Wahhab zitten nog vast in opvangkampen. 'Tijdens die reis 5 jaar geleden zocht ik hen op. Helaas zijn er ook familieleden vermoord of vermist. Binnenkort ga ik met de EO terug om verder naar ze te zoeken.'

Verveeldheid binnen de gemeenschap

Na alle ontberingen van de afgelopen jaren, is er binnen de yezidi-gemeenschap verdeeldheid ontstaan over de status van kinderen die geboren zijn nadat IS'ers yezidi-vrouwen verkrachtten. Wahhab: 'Als geloof en als gemeenschap staan we voor een duivels dilemma. Aan de ene kant willen we alle vrouwen en kinderen opnemen, ze zijn van harte welkom. Aan de ander kant registreert de Irakese overheid kinderen van wie de vader onbekend is, als moslim. Landen als Australië en Duitsland staan mede hierdoor juist op om vrouwen en kinderen te helpen.' Iets waar Nederland volgens hem een voorbeeld aan kan nemen.

IS-vrouwen en kinderen terughalen

Inmiddels is er ook discussie over het terughalen van vrouwelijke jihadisten en hun kinderen. Het Rode Kruis heeft aangegeven bereid te zijn deze mensen op te halen. 'Dat doet heel veel pijn. IS'ers die klaar zijn met het doden van mijn familie mogen terug naar Nederland, terwijl familieleden hier uitgezet worden?'

Voorlopig zit er voor Wahhab niets anders op dan afwachten. 'Op 13 mei wordt besproken hoe dit beleid van staatssecretaris Harbers tot stand is gekomen. Ik hoop dat het goed gaat komen, ik blijf hoe dan ook strijden.'