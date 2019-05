Groeit de Zutphense rapper Pjotr uit tot hiphop-ster? 'Geloof in je dromen'

Sinds een jaar of twee is hij serieus bezig met het maken van muziek en leeft hij zijn droom. Pjotr Golsteyn, zoals zijn volledige naam luidt, studeerde voor leraar, maar koos voor zijn grote liefde: de muziek.

Tekst gaat verder onder de video:



Rappers zijn er genoeg, maar de Zutphenaar kan zijn eigen succes wel verklaren: 'Allereerst heb ik, denk ik, een goed liedje gemaakt. Ook krijg ik veel positieve reacties op de video en is het liedje daarnaast ook op een goed moment gelanceerd', zo vertelt hij desgevraagd in De Week van Gelderland.

Een andere mogelijke verklaring voor zijn succes is dat hij zich onderscheidt door zijn positieve manier van rappen. 'Ik heb wat anders te vertellen. Ik probeer mensen te motiveren, te inspireren. Geloof in je dromen, doe waar je goed in bent.'

Kan ik beter

Leraar worden is natuurlijk leuk, maar rapper worden was een jongensdroom. Als jongetje van een jaar of 12 zag hij Lange Frans en toen wist hij zeker: 'Ik werd gegrepen door alles wat hij deed. Dat rijmen. Dat strakke ritme. Ik dacht toen echt: dit wil ik ook en dit kan ik beter.'

Dat laatste bleek trouwens wel mee te vallen, vertelt de rapper lachend: 'Ik dacht toen echt dat ik al best goed was, maar toen ik pas met een vriend door mijn oude notities bladerde, besefte ik mij dat het maar goed is dat ik doorgegaan ben. Haha, dat was echt waanzinnig slecht.'

Dromen

Ondanks dat er met het optreden van zondag op het Bevrijdingsfestival weer een wens in vervulling gaat, is Pjotr alweer bezig met de toekomst. 'Het gaat nu lekker, maar ik hoop over een paar jaar een aantal mooie nieuwe projecten uitgebracht te hebben. Bijvoorbeeld een EP of een album of misschien zelfs wel een eigen tour', droomt de rapper hardop.