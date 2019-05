Primeur in Elburg: eerste 'megabank' van Nederland

Hilariteit alom, als iemand op de nieuwe bank aan de Loswal in Elburg wil klimmen. Dat is namelijk geen gewone bank, maar een 'megabank'. Met een zitgedeelte op zo'n anderhalve meter hoogte, is het een klimtoestel voor kinderen en volwassenen.

Dat de speciale megabank in Elburg staat, is te danken aan oud-wethouder José Oosthoek. 'Bij mijn vertrek als wethouder mocht ik nog iets meegeven aan de stad', legt ze uit. 'Ik heb ooit zo'n soort bank gezien in Frankrijk. Dat leverde veel gezelligheid en gekkigheid op. Het leek me geschikt voor Elburg.'

Het blijkt een uniek idee: volgens de leverancier staat er nog nergens anders in Nederland zo'n bank. 'Maar de reacties zijn zo positief, dat er gelijk nog meer besteld zijn', weet Oosthoek, die zelf nauwelijks op de bank kan klimmen. 'Heel charmant ziet het er niet uit', lacht ze zelfbewust. 'Maar het is wel leuk om zo met je voeten te bungelen.'

Jong en oud neemt plaats

Aan de onthulling van de bank is ook een fotowedstrijd gekoppeld. 'We hebben de bank bewust zo neergezet dat de Botterwerf en de Visafslag op de achtergrond te zien zijn. Wie de leukste, grappigste of origineelste foto op Facebook of Instagram zet, wint een prijs.'

En aan de voorbijgangers te zien, zullen er veel foto's geplaatst worden. Jong en oud wil direct even op de bijzondere bank plaatsnemen, hoe veel moeite dat ook kost.