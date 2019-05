D66-fractievoorzitter Rob Jetten komt naar Ede

D66-fractievoorzitter Rob Jetten komt op vrijdag 10 mei naar Ede. Dat meldt D66 Ede. Hij zal in gesprek gaan over Europa en Ede.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Akoesticum aan de Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede. Andere sprekers zijn Peter Haring van Unilever en Arjen Droog van Regio FoodValley en tevens kandidaat-Europarlementariër voor de ChristenUnie.

Discussie

In aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement wil Rob Jetten het gesprek aangaan over de waarde en waarden van de Europese Unie. Daarnaast wil D66 ook graag kijken wat er beter kan voor de lokale ondernemer, de klimaatspijbelaar of andere inwoners van Ede. Het publiek krijgt de gelegenheid direct hun vragen te stellen aan Rob Jetten. Verder kan het publiek aan de hand van stellingen de sprekers aan de tand voelen over hun standpunten over de EU.

Iedereen welkom

Voor de lokale fractie van D66 Ede is dit het startschot voor een reeks thema-avonden. Raadslid Stephan Neijenhuis (D66): 'Dit is de eerste van een serie avonden, waarin we maatschappelijke thema’s willen verkennen en verdiepen met de burgers van Ede. Op deze avonden is iedereen welkom. Jong en oud. Ondernemers en studenten. D66-stemmer of niet.' Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.ede.d66.nl/thema-avond.