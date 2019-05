Super Fynn (4) helpt andere dove kinderen

De 4-jarige Fynn uit Driel is doof geboren en verkleedt zich iedere dag het liefst als Superman. Super Fynn dus! Het vrolijke mannetje gaat sinds kort iedere dag naar school, met zijn grote broer Mats, waar hij net als de andere kinderen leert lezen en schrijven. 'Tuurlijk!' zou je zeggen, maar dove kinderen in ontwikkelingslanden mogen dat niet. Daarom richtte zijn familie in 2017 de Fynn Foundation op en helpt de kleuter zelf graag mee.

In ontwikkelingslanden worden dove kinderen zelfs vaak verstopt voor de buitenwereld. Ze gaan dus ook niet naar school en leren niet om zichzelf te redden. Gebarentaal is een voorbeeld waarmee alle dove kinderen en hun familie enorm geholpen kunnen worden. In Rwanda en Zambia heeft de Foundation 120 ouders van dove kinderen geholpen bij het leren van gebarentaal. Ook zijn Olivier en Fred, twee dove Rwandese jongetjes uit arme gezinnen, voor het eerst naar school gegaan. In hetzelfde jaar dat Super Fynn voor het eerst in de schoolbanken plaatsnam.

Meer dove kinderen naar school

Vaak leven deze kinderen in armoede. Onderwijs kan ze helpen hun situatie te doorbreken. De Fynn Foundation wil meer dove kinderen in de schoolbanken krijgen. Om dat doel te behalen heeft Fynn deze week lege flessen ingezameld en ingeleverd bij de Albert Heijn in Driel. De hele maand mei kan daar het statiegeld gedoneerd worden voor de Foundation.

De tekst gaat verder onder de foto:

Dr. Rebecca de Jonge-de Leeuw is de moeder van Fynn en wetenschapper bij de Radboud Universiteit Nijmegen. 'Zodra we ontdekten dat Fynn doof was, kregen we heel veel hulp. Zo leerden we gebarentaal. Het was ongelooflijk mooi om te zien hoe Fynn met 7 maanden ook zelf begon te gebaren en we dus echt met hem konden communiceren. Ik ben blij dat we nu dove kinderen en hun families overal ter wereld kunnen helpen om hetzelfde gevoel van verbondenheid te ervaren.'

Wachtlijst

Er is een wachtlijst van 18 dove kinderen die - net als Olivier en Fred - ook heel graag naar school willen. De Foundation van Super Fynn gaat voor elk kind een sponsor zoeken, zodat ook zij gebarentaal kunnen leren.

De Fynn Foundation is een ANBI-gecertificeerde organisatie en werkt samen met Kentalis International en de Nyabihu School for the Deaf.