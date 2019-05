Streekmuseum in Ommeren toont eigen vondst: een Romeins zwaard uit de tijd van Caesar

Het zwaard is al enige tijd geleden gevonden, tijdens een verbouwing van het museum in 2015. Er is onderzoek naar gedaan om de herkomst te bepalen en het is gerestaureerd.

Niet de eerste vondst

Archeologen vermoeden dat het zwaard is gebruikt bij een rituele handeling. Daarbij is het gebogen gedeponeerd in de geul die in die tijd precies door de locatie van het museum liep. Eerder werd in deze buurt, waar vroeger de grens van het Romeinse rijk lag, al een bijzondere muntschat gevonden.

'De limes heeft zeker hier gelopen', zegt André van Ingen van de Historische Kring Kesteren. 'Alleen er is een probleem: de weg is nooit gevonden in de Betuwe. Men noemt dit ook wel de blinde vlek. Dit soort vondsten zorgen ervoor dat er specifiekere kennis komt over en aandacht voor dit gebied en dit museum.'

Het zwaard is zeker van een 'vroege Romein' geweest, vertelt Van Ingen. Misschien zelfs een beroemde. 'De meest wilde theorie is dat hij misschien wel van Caesar is geweest. Ik denk niet dat het zo is, maar hij is in die tijd wel in dit gebied is geweest. Dus het zou kunnen.'

Geschiedenis levend houden

Tijdens de Romeinenweek zijn op veel plaatsen in Nederland activiteiten die verband houden met de Romeinse geschiedenis in ons land. Om de geschiedenis levend te houden, is in het museum in Ommeren deze week een 'Archeo Hotspot' geopend. Hier kunnen liefhebbers werken aan vondsten en belangstellenden terecht met al hun vragen.

Van Ingen hoopt dat de hotspot met name de belangstelling van kinderen wekt. Zij kunnen er bijvoorbeeld aan de slag met objecten die ze zelf gevonden hebben. 'Kinderen die alleen maar langs vitrines mogen lopen, niks mogen doen, dan is het gauw saai', zegt hij. 'Kinderen zijn altijd wel opzoek ergens naar en we hopen dat we in staat zijn om daar antwoorden op te geven. Als je dat meekrijgt in je jeugd, is de kans dat het blijft hangen veel groter.'