Blijft De Graafschap rechtstreeks in de eredivisie? Volg het live bij Radio Gelderland!

Kan De Graafschap een goede stap zetten richting rechtstreekse handhaving in de eredivisie? Of stelt Vitesse met een overwinning de play-offs om Europees voetbal veilig? Er staat genoeg op het spel bij de derby tussen Vitesse en De Graafschap aanstaande zondag. En daarom is die kraker live te volgen via Radio Gelderland.

De Graafschap is op dit moment de nummer zestien van de competitie, maar bij een overwinning bij rivaal Vitesse komt de veilige plaats vijftien ook in zicht. Eerder dit seizoen hebben we op de Vijverberg al gezien dat De Graafschap het Vitesse flink moeilijk kan maken. Op de eigen Vijverberg werd het in december 2-2. Vitesse kent een wisselvallig seizoen, maar staat inmiddels keurig in de subtop. Bij winst op De Graafschap zijn de play-offs voor Europees voetbal zo goed als zeker.

De wedstrijd is aanstaande zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur live te volgen in Café GLD op Radio Gelderland. Het commentaar vanuit GelreDome is van Jan Sommerdijk en Sander Maassen van den Brink. De presentatie is in handen van Maarten Daam.

Buiten het radioverslag om brengen we natuurlijk ook voorbeschouwingen, reportages en reacties in onze nieuwsuitzendingen op radio en tv. Op onze website is tijdens de wedstrijd ook een liveblog te vinden.