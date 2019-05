SP-voorzitter Ron Meyer naar Elburg

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer doet woensdag 15 mei Elburg aan in zijn tour door het land. Tijdens een openbare avond spreekt Meyer over woede en hoop in de samenleving en de komende verkiezingen. De avond maakt onderdeel uit van 50 SP-avonden door het hele land in aanloop naar de EU-verkiezingen op 23 mei.

Meyer over die verkiezingen: 'De EU is ontspoord. Multinationals worden in de watten gelegd en werknemers tegen elkaar opgezet. De Europese elite wil zich bemoeien met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en ons werk. Dat maakt veel mensen terecht woedend. Daar willen wij wat aan doen. Wij kiezen namelijk voor een radicaal andere koers. Daarover praat ik graag met zoveel mogelijk mensen in Elburg.'

Vorig jaar publiceerde Meyer met Grip een boek aan de hand van honderd gesprekken met wetenschappers, kunstenaars en maatschappelijk leiders. Meyer sprak voor zijn boek met mensen als David van Reybrouck, Jan Terlouw, Roxane van Iperen, Ron Jans en bisschop De Korte. Meyer: 'Het is fascinerend hoe al die verschillende mensen met wie ik sprak het over één ding volstrekt eens zijn: ons land kan veel rechtvaardiger. Niemand kan het zich nog permitteren afzijdig te blijven. Wie grip wil, zal moeten grijpen. Wie begrip wil, zal moeten begrijpen.'

De openbare avond op 15 mei wordt gehouden in Partycentrum De Haas aan de Jufferenstraat 21 in Elburg. De zaal is vanaf 19.30 uur open en om 20.00 uur start het programma. Toegang is gratis. Iedereen is welkom. De SP-werkgroep in Elburg organiseert deze avond als een van de activiteiten op weg naar een zelfstandige SP-afdeling in deze gemeente.