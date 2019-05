Rattenoverlast in Kronenburgerpark Nijmegen: 'De ratten begroeten je gewoon'

Lyon Romijnders woont tegenover het park aan de Kronenburgersingel: 'Het is een plaag aan het worden. Zeker als je 's ochtends vroeg komt of in de tijd van de schemering, dan begroeten de ratten je gewoon. Ze zijn niet eens meer bang.'

De gemeentereinigingsdienst DAR plaatst al rattenvallen. Maar zo lang de eenden nog genoeg brood laten liggen, trekt het lokvoedsel in de vallen weinig ratten. Michelle Stuiver van de DAR: 'Ik denk dat er ook een rol is weggelegd voor de mensen zelf. Ze moeten zich bewust zijn dat het voeren van de eendjes ook het voeren van ratten betekent.'

'Verbod op eendjes voeren'

Romijnders wil dat de gemeente informatieborden plaatst om op de gevolgen van het bijvoeren van eenden te wijzen. Ze zou ook willen dat de gemeente daarop zou handhaven. 'Het gaat me niet om boetes, maar om kennisoverdracht. Pas als dat niet werkt zou een passende maatregel, zoals een boete of het opruimen van afval in het park misschien een idee zijn.'

De gemeente liet haar weten dat dat niet gaat gebeuren en verwees naar de DAR en naar de Stichting Kronenburgerpark.

Tekst gaat verder onder de reportage.

Joke van Onna van die Stichting herkent het probleem maar zegt niets te kunnen doen aan het bijvoeren van de eenden. 'Het zijn wilde eenden en die vallen onder niemands verantwoordelijkheid.' Romijnders: 'Dat is natuurlijk heel makkelijk en dat is het probleem verschuiven.'

Gemeente: 'Ratten horen een beetje bij de binnenstad'

Gemeentewoordvoerder Freico-Jan Amberg laat desgevraagd weten dat het probleem van rattenoverlast ook wel een beetje hoort bij het wonen in de binnenstad.

'Dat is natuurlijk nonsens want het is niet alleen in het centrum', zegt Romijnders. 'Het is ook in Dukenburg, het is in alle wijken in Nijmegen. Het is belangrijk om om de tafel gaan zitten en te kijken hoe we dit goed kunnen aanpakken.'