Feestelijk jubileumjaar voor Cultuurfabriek in Ulft

'In dit jubileumjaar vieren we tien jaar DRU Industriepark met een groot festivalweekend', zo laat de DRU Cultuurfabriek weten over het evenement op 25, 26 en 27 oktober. 'Een weekend vol highlights, concerten, exposities, evenementen en rondleidingen: het DRU Industriepark als ijzersterke locatie!' Ook komen gedurende het seizoen diverse jubilarissen langs in Ulft met Enge Buren (25 jaar), het Munsterlandfestival (10 jaar) en Angela Groothuizen (25 jaar).



In het programma is verder onder meer plek voor Alex Ploeg, Joris Linssen & Caramba en Veldhuis & Kemper. 'En voor het eerst is er een balletvoorstelling in de Rabobankzaal, dat is bijzonder omdat balletgezelschappen niet vaak optreden in kleinere zalen', aldus de organisatie over de komst van Kiev Ballet in de kerstvakantie. 'Kortom, je bent meer dan welkom om volop te genieten.'