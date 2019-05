De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp: Vitesse, kom maar op!

'We gaan met duizend man naar Vitesse en spelen daar om drie punten op te halen. Kom maar op! En ook tegen Ajax, ook al kunnen zij kampioen worden. Wij willen proberen om er rechtstreeks in te blijven. En anders maar via de play-offs', zei de directeur vol overtuiging in De Week van Gelderland.

Ostendorp merkt hoe zijn club wordt gesteund. 'De hele Achterhoek staat paraat als het om De Graafschap gaat. Ik begrijp wel dat de ondernemers een brief hebben geschreven over de wedstrijd thuis tegen De Graafschap. De belangen zijn aan alle kanten zo groot. En het heeft natuurlijk ook te maken met wat er drie jaar geleden is gebeurd. Toen is het buiten het stadion flink uit de hand gelopen. Maar iedereen doet er nu alles aan, De Graafschap, Ajax, de gemeente, de politie, om alles ditmaal veilig te laten verlopen.'

Verankering in de Achterhoek

De directeur is ook nadrukkelijk bezig met de sociaal-maatschappelijke functie van de voetbalclub. 'We willen dat verder verankeren in de Achterhoek. Onze maatschappelijke taak neem ik heel serieus. En het kan ook een goede wisselwerking opleveren, we kunnen niet zonder elkaar. Maar uiteindelijk gaat het toch om het voetbal, de resultaten op het veld. We wisten toen we promoveerden dat dit een zwaar jaar zou worden. Voor de winterstop hebben we het een aantal wedstrijden moeilijk gehad, maar in de winter hebben we een en ander kunnen repareren.'

'Maar sportief gezien is het wel lastig dat we niet zeker zijn van de eredivisie volgend jaar. Met het aanstellen van een trainer en het samenstellen van een spelersgroep is dat toch een probleem. Want het financiële perspectief is echt anders. We hebben een nieuwe trainer nodig en daar zijn we ook mee aan de slag. Dat doet onze technisch manager, Peter Hofstede. Hij heeft al voorzichtig wat gesprekken gevoerd. Maar ook daarbij speelt een rol of we eredivisie spelen of niet.'