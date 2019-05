Waar moeten de vijftig duiven in Wijchen heen?

Buitengewoon opsporingsambtenaar Ed Webers wist even niet wat hij zag in Wijchen afgelopen week. Bij een woning van een echtpaar op leeftijd trof hij maar liefst vijftig verwaarloosde postduiven aan.

'Het is geen onwil van deze mensen, daar ben ik van overtuigd', zegt Webers. 'Maar de mensen kunnen de zorg niet meer aan. Ze zijn 83 en 85 jaar en krijgen het niet meer voor elkaar om goed voor de beestjes te zorgen'. Webers, die ook toezichthouder bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is, slingerde een tweetbericht de lucht in waarin hij vroeg om hulp voor de opvang van de duiven. Maar daar zit nu het probleem.



'Eigenlijk moet ik handhaven en de mensen dus op kosten jagen. Maar ik zoek liever een oplossing waar iedereen wat aan heeft', zegt hij. Na contact met de Nederlandse Postduivenorganisatie en een plaatselijke club is er echter nog geen oplossing. De duiven zijn namelijk ziek en kunnen daarom niet zomaar bij een andere duivenmelker worden geplaatst.

Duivenmelkers vergrijzen

'Ik heb nu nog vier mogelijke kandidaten die eventueel de dieren op willen nemen. Maar als dat niet vóór maandag lukt, moet ik toch handhaven. Dan worden de duiven alsnog in beslag genomen en op een geheim adres bij een opslaghouder geplaatst', aldus Webers.

De opsporingsambtenaar vreest dat dit geval van verwaarloosde duiven niet het enige geval is. De duivensport vergrijst en er is nauwelijks jonge aanwas van duivenmelkers. Webers: 'Als oudere mensen dan te lang wachten met stoppen of als ze geen sociaal netwerk hebben, ontstaan dit soort problemen. En dat is triest.'