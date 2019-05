Crowdfundingsfeest op 11 mei voor Amber

Amber was tot 07-01-2017 een doodgewoon meisje die in de bloei van haar leven stond, ze werkte, studeerde en was zeer actief. Totdat ze ten val kwam met haar fiets, ze had een hersenschudding opgelopen. Een vriendengroep heeft een feest georganiseerd om haar te helpen een behandeling te bekostigen.

Na 6 weken herstel kon ze op advies van de bedrijfsarts weer een aantal uur werken. Tot op een avond; lijkbleek, verschrikkelijke hoofdpijn en zij haar armen bijna niet meer kon bewegen.

Via de revalidatiekliniek is ze hierna bij het SOLK (somatische onverklaarbare lichamelijke klachten) programma terechtgekomen. Het programma duurde 12 weken, hierdoor heeft ze geleerd hoe ze haar dag moet indelen, zodat ze nog iets van haar dag kan maken.



Cognitive FX behandeling

Bij een televisieprogramma heeft ze een stuk gezien over een vrouw met de zelfde symptomen die zij heeft. Deze vrouw heeft een programma gevolgd in Amerika, cognitive FX in Provo (Utah).

Dit programma biedt een behandeling aan voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De vrouw is na een programma van 2 weken weer zo goed als de oude geworden. Deze behandeling kost echter 14.000 euro.

Feest georganiseerd in De Boerderij

De vriendengroep van Amber hebben een feest georganiseerd op 11 mei in De Boerderij in Beekbergen. De volledige kaartopbrengst gaat naar Amber toe om haar doel te kunnen realiseren.



De kaarten zijn 10 euro in de voorverkoop en 12,50 euro aan de deur.

Er komen verschillende dj's met veelzijdige muziekstijlen.



Hier is de Website van Doneeractie voor de crowdfundings actie voor Amber.

En hier is de Feest-link naar de feestavond.