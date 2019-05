Dros-Alterno verlengt contract Massa

Dros-Alterno Heren 1 kwam afgelopen seizoen uit in de derde divisie en bereikte daar de derde plaats. Vanwege de wederzijdse tevredenheid is besloten om het contract met Lars Olav met een jaar te verlengen. Het bestuur geeft aan komende jaren te gaan investeren in de jeugd met als doel met zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding weer op een hoger niveau te kunnen gaan volleyballen. Hiertoe zullen op korte termijn al acties worden ondernomen, waaronder het samenvoegen van de eerste en tweede selectie en het zo mogelijk versneld inpassen van jeugdspelers.

Trainer Lars Olav Massa en het bestuur delen hierover dezelfde visie. Het bestuur is momenteel nog op zoek naar een geschikte kandidaat-trainer voor het tweede herenteam. Op niet al te lange termijn hoopt men ook deze positie te kunnen invullen.

Volleybalvereniging Alterno, opgericht 27 juni 1973, is een van de grootste volleybalverenigingen van Nederland. In 2006, 2012, 2013 en 2014 won Alterno de titel beste jeugdopleiding van Nederland. In 2012 werd het eerste zitvolleybalteam landskampioen. Het eerste damesteam won in 2013 de nationale beker en werd in 2014 landskampioen.