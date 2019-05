Gelderse geschiedenis aan Willem van Oranje ophangen 'slaat nergens op'

Het stripverhaal draagt bij aan de bewustwording van Gelderlanders, vindt tv-maker Arendsen. Samen met collega Bas Steman en de tekenaar van de strip Danker Jan Oreel vertelde hij vrijdag op Radio Gelderland bij Rob Kleijs over Ons verloren hertogdom.

'We waren heel groot'

Gelderland was ooit een zelfstandig vorstendom. Steman: 'We waren heel groot. We deden er echt toe. We speelden een rol in alle grote Europese hoven. We trouwden met iedereen, deden het met iedereen.' Arenden: 'We zaten echt in het hart van Europa.'

'We denken dat alles draait om de Randstad en dat moet maar eens afgelopen zijn', zei Arendsen op Radio Gelderland. 'Als je naar De Wereld Draait Door kijkt, lijkt alles zich af te spelen in de grachtengordel.'

We hebben niet eens een verhaal in de vaderlandse geschiedenis, we bestaan helemaal niet, aldus Steman. 'Onze geschiedenis begint bij Willem van Oranje en aan hem is ons hele Nederlandse verhaal opgehangen. Voor Gelderland slaat dat helemaal nergens op.'

'Elke pagina is een feest'

De tekeningen komen van de hand van Zeeuw Danker Jan Oreel; Ridders van Gelre Arendsen en Steman figureren zelf in de strip en Arendsen schreef de teksten bij de illustraties van Oreel. Arendsen over het werk van de tekenaar: 'Elke pagina is een feest. Ik kreeg de tekeningen eerst in zwart-wit en toen ik ze in kleur zag, werd het feest nog veel groter.'

Oreel beschikte over een compleet scenario waarop hij de striptekeningen baseerde. 'Ik kreeg ook nog documentatie en zocht er zelf nog gegevens bij. Dan teken je een pagina en maak je een proef. Er hoefde bijna niets te veranderen.'

De strip Ons verloren hertogdom krijgt een oplage van 20.000 exemplaren en gaat naar alle scholen in Gelderland en het Duitse deel van Geldern. Het eerste boek krijgt vrijdagmiddag commissaris van de Koning John Berends.