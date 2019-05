Ook klaar met al het negativisme? In Apeldoorn komt een liefdesmars

'Je kan de tv niet aanzetten of laptop openklappen of je wordt geconfronteerd met ellende. Protest tegen dit, verzet tegen dat.' Amanda Kraal uit Apeldoorn is helemaal klaar met dit negatieve ‘geschreeuw’ in de media en organiseert een liefdemars.

Het idee begon met een vlog op haar Facebook-pagina. Daar sprak Kraal het gevoel uit dat 'iets leuks ook wel eens aandacht mag hebben'. 'Dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar dat is natuurlijk hartstikke goed', vertelt ze op Radio Gelderland.

Liefde en positiviteit verspreiden

Kraal heeft inmiddels een evenementenvergunning aangevraagd om een liefdesmars te mogen lopen. Zondag 26 mei moet het gebeuren. Het doel? 'Meer liefde en positiviteit verspreiden', aldus de yogadocente.

Luister het gesprek terug (tekst gaat verder):



Ze is ervan overtuigd dat er behoefte is 'aan positieve vooruitgang'. 'Het lijkt wel of we steeds meer gewend raken aan alle negativiteit die ons dagelijks bereikt, via het nieuws, de sociale media, maar ook in de gesprekken die we met elkaar voeren', schrijft ze op Facebook.

Gratis knuffelen

Startend op het Marktplein in Apeldoorn krijgen deelnemers eerst een 'power-up' van een aantal coaches, zodat ze gemotiveerd aan de mars beginnen. De tocht gaat door meerdere parken in de stad. 'Langs de route staan een aantal mensen die iets bijdragen aan de positiviteit', vertelt Kraal. Zo deelt iemand 'free hugs' uit en zorgen personal trainers voor oefeningen rond teambuilding.

De liefdesmars moet aanstekelijk werken. 'Als je je goed voelt omdat iemand iets liefs doet voor jou, ben je geneigd dat ook uit te zetten in de wereld', zegt de initiatiefneemster.

De mars krijgt volgens Kraal steun van SIRE, dat met #doeslief een vergelijkbare campagne heeft lopen. Hoe druk het wordt, is nog afwachten. Via het Facebook-event laten tientallen mensen weten aanwezig te zijn. Nog eens 200 mensen zijn geïnteresseerd in de liefdesmars.