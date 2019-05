Zes oorlogsslachtoffers in Loenen krijgen hun naam terug

De zes oorlogsslachtoffers zijn door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) geïdentificeerd. Het liefst zou de dienst alle 103 ongeïdentificeerde mannen en vrouwen hun naam teruggeven.

De mogelijkheden daarvoor nemen steeds verder toe. Maar er dreigt ook gevaar van vergetelheid, zegt projectleider van het onderzoek Els Schiltmans. 'Door moderne technieken als dna, digitalisering en openstelling van archieven zijn we nu beter in staat om hun identiteit te achterhalen. Maar het is een race tegen de klok, willen we nog levende kinderen treffen dan moeten we opschieten.'

Mogelijk nog meer bekend

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht dna-monsters en kon zo de identiteit van zes mensen vaststellen. Van nog tien andere slachtoffers die op het Ereveld begraven liggen, heeft de BIDKL nu een vermoeden wie ze zijn, maar geen volledige zekerheid. Volgens een woordvoerder 'moet het NFI daar nog uitsluitsel over geven. Die rapporten zijn nog niet binnen.'

Na de oorlog werden de resten van duizenden in Duitsland omgekomen Nederlanders teruggebracht naar hun vaderland. De meesten werden onder hun eigen naam begraven op het Nationaal Ereveld Loenen, maar van een klein deel van de slachtoffers was geen naam bekend. Zij kregen een anoniem graf.

