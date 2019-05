Ted van de Pavert niet meer in actie voor De Graafschap

De centrumverdediger heeft de ziekte van Pfeiffer. Dat werd half april bekend gemaakt door De Graafschap. Het is de tweede keer dat de ervaren Achterhoeker dit seizoen wegvalt uit de selectie. Eerder was hij drie maanden uit de roulatie na een virusinfectie.

Donderdag was Van de Pavert toeschouwer op de lege tribunes van De Vijverberg tijdens het geheime oefenduel met AZ. In de catacomben bevestigde hij nog maar eens dat hij dit seizoen niet meer zal voetballen. 'Dat zal niet meer lukken', was Van de Pavert duidelijk.

Waarden

Het lichaam van de lange verdediger protesteert bij inspanningen. 'Zijn waarden zijn gewoon niet goed', vult trainer Henk de Jong aan na het 5-0 verlies tegen AZ. 'Ted is natuurlijk een speler die we gaan missen. Hij is toch één van de leiders van ons elftal.'

Angstig

De Jong was opvallend positief over de wedstrijd die gold als voorbereiding op de slotfase van het seizoen. 'We hadden moeite en komen tegen een goed elftal als AZ duidelijk tekort. Maar dat weten we ook. Dat is het hele seizoen al zo. Geen probleem. We waren alleen te angstig en misten de brutaliteit in de eerste helft. We durfden niet door te dekken en dan kom je in de problemen.'

Erik Bakker

'Maar dit is wie we zijn en kan gebeuren tegen AZ. Knap dat we tegen zo'n goede ploeg voor de competitie een punt pakten. Erik Bakker vond ik goed invallen na rust al had hij die kans binnen moeten schieten. We hebben deze week hard getraind en de jongens zijn nu een paar dagen vrij. Daarna werken we op een normale manier toe naar de laatste twee wedstrijden.'

De eerste lijkt cruciaal, op zondag 12 mei in Arnhem tegen Vitesse. 'Er gaan duizend supporters mee. Wij kunnen verrassen', weet De Jong met uitzeges op Heerenveen en PEC Zwolle in het achterhoofd. 'Ik ga er vanuit dat wij nacompetitie spelen. Die kans is vrij groot natuurlijk. '