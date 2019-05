VIDEO | Bestolen of gewoon dronken? Op zoek naar verloren jas in Nijmeegs café

Hoeveel het er precies zijn, weet bedrijfsleider Sam Snijdoodt niet: 'Ik heb ze niet geteld, maar de berg jassen is zo'n vier kuub'. De jassen zijn in een jaar tijd achtergebleven in het café. Medewerkers verzamelen de jassen en slaan ze op.

Meestal komen eigenaren de jassen wel weer ophalen als ze hun roes hebben uitgeslapen. Maar de laatste tijd bleven ook veel kledingstukken liggen. Daarom opende De Fuik donderdag de deuren voor een speciale ophaaldag. Mensen die een jas missen moesten aangeven hoe hun jas eruitzag en mochten na het invullen van een formulier op zoek naar hun kledingstuk.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat verder na de video):



Bestolen of gewoon dronken?

Dat gebeurde veelvuldig, want het was een komen en gaan in het café. Een jongeman zoekt de jas voor zijn vriendin. 'Een bruine leren jas. Ze was dronken en is 'm kwijtgeraakt', zegt hij met een brede glimlach. Maar veel hoop heeft hij niet: 'Waarschijnlijk is ie gewoon gestolen.'

Maar er was ook goed nieuws. Zo haalde een bezoekster haar jas met sjaal terug, die ze al weken kwijt was. 'Maar ik ga de jas niet meteen aandoen. Hij is heel ranzig, er zit allemaal bier op', vertelt ze vol tevredenheid. 'Eerst even wassen!'

De jassen die overblijven worden geschonken aan een goed doel.

