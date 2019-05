Houdt u van bedrijvigheid? Kom werken bij kringloopwinkel Secunda!

Secunda is een eigentijdse kringloopwinkel in Tiel met twee vestigingen. Bij Secunda zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. We hebben heel veel leuke taken, zoals bijvoorbeeld:

Chauffeur of bijrijder op een van onze bussen. Bezorgen en ophalen van goederen. Een verantwoordelijke taak!

Winkelmedewerker algemeen. Lekker in eigen tempo de winkel netjes houden.

Medewerker sortering. Een rustige baan achter de schermen.

Kassamedewerker. Veel klantcontact!

Prijstafelmedewerker. Sorteren en prijzen van allerhande goederen. Voor als je van bijzondere spulletjes houdt!

Meubelmedewerker. Prijzen en verkopen. Voor wie een beetje kijk op meubelen heeft.

Kledingverkoopster. Voor wie van mode houdt!

Communicatiemedewerker. Helpen met advertenties en sociale media onderhouden.

Magazijnmedewerker. Inname van goederen. Lekker sjouwen en bezig zijn!

De voordelen van vrijwilligerswerk bij Secunda:

Je gaat deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers. Er heerst een open sfeer waarin je snel wordt opgenomen.

Je kunt werk doen dat bij je past en aansluit op je interesses of ervaring. Voor iedereen is er wel een leuke taak. Tijden worden in overleg bepaald.

Je ontvangt een onkostenvergoeding en je krijgt 20% medewerkerskorting als je in de winkel iets leuks tegenkomt.

Je leert nieuwe vaardigheden. Bovendien zijn er mogelijkheden tot het volgen van cursussen en trainingen.

Je bent verzekerd.

En last but not least: je doet iets goeds voor (mede)mens en milieu!

Secunda

De belangrijkste doelen van Secunda zijn: werkplekken creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mooie spullen aanbieden voor een lage prijs en een bijdrage leveren aan een beter milieu. Om deze doelen te realiseren is Secunda afhankelijk van mensen die ons hun goederen schenken, van klanten die bij ons komen winkelen en van vrijwilligers die Secunda draaiende houden.

Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan bij Kringloopwinkel Secunda? Reageer dan hieronder!