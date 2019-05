De futiliteit die Jan Strategier het leven kostte

De speurtocht van zijn dochters is te zien in 'Ereveld vol Verhalen' een programma vanaf het Nationaal Ereveld in Loenen waarbij we slachtoffers van de oorlog hun gezicht teruggeven.

Een bruiloft met grote gevolgen

Strategier, een ambtenaar bij de Provincie Gelderland wordt in 1944 opgepakt vanwege een satirisch stuk over de Duitsers dat hij voor de bruiloft van zijn zus heeft geschreven. De Duitsers vinden de tekst als ze bij een razzia in de trein de priester aanhouden die bij dat huwelijk is geweest. In eerste instantie wordt Herman, de broer van Jan, opgepakt. Omdat die al vader is van vier kinderen besluit Jan zich vrijwillig te melden in de verwachting dat het allemaal wel met een sisser zal aflopen.

Niets blijkt minder waar want Strategier wordt naar kamp Amersfoort gestuurd en vandaar, tegelijk met de mannen uit Putten op transport gezet naar Neuengamme. Uiteindelijk komt hij terecht in Sandbostel, een werkkamp bij Hamburg. Daar overlijdt hij op 3 mei 1945, een paar dagen nadat de Canadezen het kamp hebben bevrijd. Ondanks grote inspanning van een aantal instellingen blijft zijn familie tot 1960 in het ongewisse over zijn lot. Dan pas wordt zijn lichaam geidentificeerd en opnieuw begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen.

Vragen, vragen, vragen...

De dochters van Strategier zitten 74 jaar na het overlijden nog steeds met onbeantwoorde vragen: waarom moest hun vader naar het kamp? Waarom was hij vaak 's nacht van huis en mocht hun moeder daar niets van weten? En waarom staat zijn naam op de Erelijst van Gevallenen. Het enige wat ze weten is dat hun vader volgens het NIOD een "hoogstaand mens was die veel voor de Joden heeft gedaan'.Ook het briefje dat hun vader vanuit de trein naar Neuengamme heeft geworpen en dat op wonderbaarlijke wijze bij de familie terecht is gekomen biedt geen opheldering. 'Toch nog naar D gebracht, wees sterk. Kun je? Alles voor Elsje en Guusje' schrijft hij aan zijn vrouw die op dat moment zwanger is van hun Tweede kind. Omdat ze een jongen verwachten hebben ze de naam Guusje gekozen. Maar Guusje blijkt een meisje en krijgt de naam Bernadet. Haar vader zal ze nooit kennen.

Uitzending Ereveld vol Verhalen: zaterdag 4 mei: 17.20 uur (elk uur herhaald)