Minder discriminatiemeldingen in Tiel, ondanks spanningen in Turkse gemeenschap

Het aantal meldingen van discriminatie in Tiel is de afgelopen jaren afgenomen. Wel is er afgelopen jaar in de stad een opvallende stijger: discriminatie op grond van politieke gezindheid. De meldingen blijken voort te komen uit spanningen binnen de Turkse gemeenschap.

door Menno Provoost

De organisatie Ieder1Gelijk die meldingen van discriminatie onderzoekt en registreert, noteerde in 2018 binnen de gemeente Tiel 29 klachten. Daarnaast zijn er nog 3 incidenten bij de politie gemeld. Dat is beduidend minder dan in 2017 (in totaal 41 meldingen) en 2016 (46 meldingen).

Opvallend zijn de 6 meldingen over discriminatie die te maken heeft met politieke overtuiging. De meldingen blijken afkomstig van aanhangers van de Gülenbeweging. Volgens Ieder1Gelijk is dit te wijten aan de spanningen die er begin 2018 waren tussen in de Turkse gemeenschap tussen voor- en tegenstanders van president Erdogan.

Dit heeft volgens de organisatie tot discriminatie en vijandige bejegening geleid. Zo werden winkels van Gülen-aanhangers vermeden en waren verschillende Gülen-aanhangers ineens niet meer welkom in de moskee.

Meeste klachten gaan over ras

De meeste incidenten van discriminatie spelen op de werkvloer en op het terrein van het verstrekken van publieke voorzieningen. De meeste klachten (11) gaan over discriminatie op grond van ras. Daarnaast zijn er onder meer enkele meldingen binnen gekomen van discriminatie op grond van geslacht, godsdienst, leeftijd en handicap. Zo maakte een moslima melding van pesterijen in een restaurant waar zij ongewild varkensvlees voorgeschoteld kreeg en met Samir A. (naam van een veroordeelde terrorist) betiteld werd.

De leidinggevende van een Tielenaar van Molukse afkomst maakte grapjes met onder andere het woord 'mislukkers'. Een inwoner van Geldermalsen maakte melding van beledigingen en bedreiging met de dood op het station van Tiel. Een grote kale man zou hem onder meer toegeschreeuwd hebben dat alle buitenlanders dood moeten.

Verder klaagde een laag opgeleide jongeman over een vervelende ervaring bij het boeken van een groepsreis, die volgens de reisorganisatie was bestemd voor hoger opgeleiden. Na onderzoek bleek dat hier in juridische zin geen sprake was van discriminatie.