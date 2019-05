Massale bomenkap langs N319 voorlopig uitgesteld

De provincie vindt dat bomen die binnen 4,5 meter van een weg staan weg moeten omdat ze een gevaar vormen voor weggebruikers. De plannen voor het kappen van de bomen zorgden direct voor onrust.

Gelderland heeft nu aan de gemeente Berkelland gevraagd het besluit over de vergunning enkele weken uit te stellen. Er is volgens de provincie meer tijd nodig om tot een gedetailleerde vergunningsaanvraag te komen. Tegelijkertijd wil de provincie meer in gesprek met omwonenden en tegenstanders.

Petra Sips van Stichting Natuurlijk Achterhoek is blij met het uitstel. 'Dat is goed nieuws. Zeker ook omdat ze provincie meer met omwonenden en tegenstanders wil gaan communiceren'. Sips zegt ondanks het uitstel door te gaan met de acties tegen de kap, waaronder het burgerinitiatief. 'Met het voorlopig uitstellen van het besluit weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Dus wij gaan gewoon door.'

Linten en spandoeken

Tegen de plannen is veel verzet. De Bomenstichting Achterhoek startte een burgerinitiatief en knoopte linten om eiken langs de N319. Ook protesteerden actievoerders met spandoeken. De lokale fracties van de PvdA en GroenLinks probeerden de kap tijdens een raadsvergadering van de gemeente Berkelland nog te voorkomen, maar een motie daarover haalde het niet.

Gelderland baalt van de ophef: 'De provincie begrijpt de emoties die mensen hebben rond het kappen van bomen, maar bestrijdt dat het hier gaat om kaalslag of financieel gewin. Het groenplan is er juist op gericht om de bomenlaan voor de toekomst te behouden.'

Om de onrust weg te nemen opent de provincie binnen drie weken een informatiecentrum over de voorgenomen kap. 'Hier komt meer informatie over de afwegingen en het eindbeeld dat wordt nagestreefd en is persoonlijk gesprek met deskundigen mogelijk', schrijft de provincie.

