COLLEGE | DOOD DOET LEVEN

Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is ongebruikelijk in Nederland. Het project Dood doet Leven van ARK Natuurontwikkeling zet zich in voor de terugkeer van dode dieren en grote aaseters in de natuur. Zo worden aangereden dieren niet verwijderd, maar teruggebracht naar de natuur waar zij vandaan komen. Eén van deze dode reeën ligt sinds januari 2019 voor de camera van Buitengewoon.

Bart Beekers vertelt je alles over de laatste schakel van de voedselketen en waarom het zo belangrijk is om kadavers een plek te geven in de natuur. Wist jij dat er, naast lijkenpikkers als vos en buizerd, ook nog 750 soorten kevers en 150 soorten vliegen van een kadaver leven?

SPREKER

Bart Beekers is werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en is vanaf het begin betrokken bij het Dood doet Leven project.

Uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan, dat is waar ARK Natuurontwikkeling voor staat. Het resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Onderling verbonden bieden de nieuwe natuurgebieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en aan te passen aan veranderingen in hun omgeving.