Doelman Piet Velthuizen: 'Na AZ ben je fitter dan ooit'

In de zomer van vorig jaar kwam de toen clubloze Velthuizen terecht bij AZ. Trainer John van den Brom kende de flamboyante Nijmegenaar nog van hun gezamenlijke periode bij Vitesse. Eerste doelman werd hij echter nooit in Alkmaar.

Velthuizen, die twee periodes in Arnhem onder contract stond, sloot in augustus 2018 aan bij de eerste selectie van AZ. Reden was dat tweede keeper Rody de Boer met een schouderblessure langdurig uit de roulatie zou zijn. Marco Bizot is al jaren eerste keeper van AZ en was dat ook dit seizoen weer.

Andere deuren

Velthuizen moet over een aantal weken weer plaatsmaken. 'Rody is bijna terug en de afspraak was ook dat hij volgend seizoen weer zou terugkomen', zegt de Gelderlander nadat hij bij De Graafschap een helft onder de lat heeft gestaan. De 32-jarige Velthuizen was graag gebleven bij AZ. 'In principe vertrek ik weer, maar je weet het natuurlijk nooit. Ja, zo is het leven. Er gaan vast weer andere deuren voor mij open.'

Fitter dan ooit

Bij AZ zegt de voormalig doelman van Vitesse veel geleerd te hebben. Het was vooral een periode waarin hij weer sterker werd na twee buitenlandse avonturen in Israël en op Cyprus. 'Na een jaar AZ ben je fitter dan ooit. Dat is een feit', weet Velthuizen. 'De intensiteit is hard bij deze club. De filosofie van AZ vind je nergens anders. Vitesse? Daar is het echt niet mee te vergelijken. Bij AZ zijn ze verder.'

Niveau keepers

De routinier stond tegen De Graafschap nog een paar keer op de juiste plek toen hij in de rust Bizot verving. 'Ik heb een paar ballen gepakt die ik moet pakken', sprak Velthuizen kort en krachtig. Hij ziet zichzelf volgend seizoen graag als eerste doelman terugkeren in de eredivisie. 'Ik wil nog een paar jaar lekker keepen. En als ik naar het niveau kijk, doe ik voor veel keepers zeker niet onder. Dat is trouwens nog zacht uitgedrukt', aldus Velthuizen.

Vitesse

Een terugkeer bij Vitesse, waar huurling Eduardo vrijwel zeker niet meer zal terugkeren, is niet aan de orde volgens de Nijmegenaar. 'Dat boek is waarschijnlijk dicht. Anders waren ze al wel gekomen.'