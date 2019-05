Voormalig terrein afvalverwerker Winterswijk na jaren dan toch industrieterrein 'Slinge'

Het plan voor een industrieterrein in het groen aan de Wooldseweg in Winterswijk kwam meer dan tien jaar geleden al ter sprake en nu lijkt het er eindelijk van te komen. Het voormalige DAV-terrein moet 'bedrijvenlandgoed Slinge' worden.

Het voormalig terrein voor Dierlijke Afval Verwerking (DAV) ligt sinds jaren braak, na de sloop van het bedrijf. Meubelfabriek Arco had ooit wel oren naar een verhuizing in die richting, maar zag daar toch van af. Nadien verdween het plan door de crisis in een lade.

Overschot bedrijventerreinen

'Bedrijvenlandgoed Slinge' is nu afgestoft en er is een bestemmingsplan. Twee hectare ligt klaar als vestigingslocatie van minimaal vier bedrijven van een halve hectare of maximaal acht van een kwart hectare.

'Nadat de Arco afhaakte is het plan op de plank blijven liggen', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek. 'Daarna was er een overschot aan bedrijventerreinen. Bovendien is het geen locatie die voor elk bedrijf geschikt is. Geen zware industrie of opslag, maar bijvoorbeeld wel kantoren.'

'Mooie plek én meer ruimte'

De 'Slinge' ligt in het verlengde van het huidige bedrijventerrein aan de Wooldseweg en een deel wordt ingericht voor de opvang van water. De bedrijven moeten duurzame materialen gebruiken voor een 'groene uitstraling', benadrukt Klein Gunnewiek.

Zij vervolgt: 'Het is een mooie plek met een mooie uitstraling. Door de verhuizing van bedrijven krijgen we elders op bedrijventerreinen hopelijk meer ruimte. Dat zou heel mooi zijn.'

Geen winst

Als gevolg van de lange historie en de vertraging is er sprake van 'dure grond', die niet oplevert wat het ooit kostte. 'We nemen een verlies van 445.000 euro en dan zitten we aan de veilige kant', erkent wethouder Wim Aalderink. 'We maken er geen winst op.'

