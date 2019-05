Onderscheiden judoleraar Ad Rebel gaat door tot hij er bij neervalt

Rebel, die zijn sportschool in de jaren zeventig opende, heeft zijn voetsporen verdiend in de wereld van judo en jiu-jitsu. Hij is al 20 jaar lang voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jiu-Jitsu en Judoleraren. Ook was hij voorzitter van de Gradencommissie en initiatiefnemer en tevens jurylid van Judo Kata-wedstrijden. Ook gaf hij les op de lerarenopleiding voor jiu-jitsu en judo.

Plezier is het geheim

Naar eigen zeggen houdt de 73-jarige Rebel het zo lang vol 'door gewoon plezier te hebben in het werk'. Het mooie van judo is bovendien dat het fysieke en mentale meerwaarde biedt voor leerlingen, zegt de onderscheiden sportschoolhouder. 'Judo biedt altijd een oplossing. Gaat een worp niet over rechts, dan gaat het wel over links. Zo is het ook in het leven; ook daar is altijd een oplossing.'

Zijn onderscheiding betekent allerminst dat hij stopt met zijn judolessen. Allesbehalve zelfs: 'Ik ga door tot ik erbij neerval', verzekert Rebel.

