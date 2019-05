Veteranen komen aan in Londense taxi's

De groep, waarvan de jongste 91 jaar is, woont op 4 mei de dodenherdenking in Loenen bij. Ook nemen de veteranen op 5 mei deel aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen.

Reis naar Gelderland

Britse vrijwilligers vervoerden de veteranen in authentieke Londense taxi's. In 24 wagens reden zij in een colonne onder politiebegeleiding door het land. Vanaf de veerboot kwamen de oud-militairen vanochtend vroeg aan in Hoek van Holland, waarna de reis naar Gelderland begon. De oude voertuigen reden niet harder dan zo'n 80 kilometer per uur.

Tekst gaat verder onder de foto:



Foto: Omroep Gelderland

Het is de vijfde keer dat de groep de herdenking bijwoont. De Market Garden Foundation Arnhem organiseert de reis elk jaar. Het aantal veteranen dat delen kan nemen wordt steeds minder. In 2012 waren er nog 80 taxi's nodig om 120 veteranen te kunnen vervoeren, nu heeft de groep er slechts 24 nodig.

Onder de 27 Britse oud-militairen zijn ook drie veteranen die in Korea hebben gevochten.