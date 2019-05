'Ik ben één van de laatsten; de anderen zijn allemaal dood'; WOII-veteranen arriveren in Wageningen

De jongste veteraan is 91; de oudste veteraan die de overtocht maakt vanuit Groot-Brittannië is 101. Met authentieke Londense taxi's arriveren ze in Wageningen bij een hotel. De groep met 24 Britten die tijdens de Tweede Wereldoorlog hier voor onze bevrijding vochten en drie veteranen die in Korea hebben gevochten, woont op 4 mei de dodenherdenking in Loenen bij. Ook nemen de veteranen op 5 mei deel aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen.

Eén van de veteranen is Geoff Roberts, die als 19-jarige gedropt werd op de Ginkelse Hei. 'Het is fijn om terug te zijn om onze kameraden te herdenken en onze Nederlandse vrienden te ontmoeten, want we hebben inmiddels veel Nederlandse vrienden. De ontvangst hier is altijd fantastisch.'

Dat beaamt de 94-jarige John Jeffries. 'Ik houd van Holland. En ik vind het fijn mijn kameraden weer te zien, want we hebben allemaal onze verhalen.'

Verdrietige verhalen over gevechten waarbij ze kameraden verloren. 'Maar die herinneringen verschuiven naar de achtergrond', zegt Roberts. 'Het is al zo lang geleden. Er komen mooie herinneringen aan de contacten in Nederland voor in de plaats.'

Er is bijna niemand meer van toen; ze zijn allemaal dood John Jeffries, WOII-veteraan

Jeffries en Roberts kunnen nog uit eigen ervaring vertellen over hun gevecht voor onze vrijheid. Er zijn er steeds minder die dat kunnen. Geoff Roberts: 'Van mijn regiment zijn er nog maar 4 over voor zover we weten en ik ben de enige die nu in Nederland is.' John Jeffries vult aan: 'Bij één van mijn favoriete ontmoetingen, de reünie van The First Airborne Division, is er niemand meer van toen. Ze zijn allemaal dood.'

Reis naar Gelderland

Britse vrijwilligers vervoerden de veteranen in authentieke Londense taxi's. In 24 wagens reden zij in een colonne onder politiebegeleiding door het land. Vanaf de veerboot kwamen de oud-militairen vrijdagochtend vroeg aan in Hoek van Holland, waarna de reis naar Gelderland begon. De oude voertuigen reden niet harder dan zo'n 80 kilometer per uur.

Het is de vijfde keer dat de groep de herdenking bijwoont. De Market Garden Foundation Arnhem organiseert de reis elk jaar. In 2012 waren er nog 80 taxi's nodig om 120 veteranen te kunnen vervoeren, nu heeft de groep er slechts 24 nodig.