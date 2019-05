Cultuurfonds steunt twee projecten in Hattem

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft vanaf januari 104 projecten ondersteund. Daarmee werd bijna 270.000 euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio. Tot deze 104 projecten behoren twee muzikale initiatieven in Hattem.

Stichting Opoes House of Music – festival New Orleans in Hattem is daar een van. Deze Stichting krijgt 2500 euro voor de organisatie van de derde editie van dit festival dat op 7 september 2019 op het industriële terrein van Houtwerk Hattem plaatsvindt.

Muzikaal talent

Voor het festival wordt het terrein omgetoverd in de sfeer van de stad New Orleans met foodtrucks, voodoo, artiesten, kaartlezers en een groot podium. Jonge muzikale talenten treden op; de beste drie mogen meespelen met de hoofdacts. Dit jaar staan o.a. Mr. Right, Easterfield, Handsome Clay, Jazmarae, G-Roots en de Ralph de Jong XL Band op het programma. Voor kinderen zijn er dans-, doe en muziekactiviteiten.

Het andere Hattemer project dat een bijdrage ontving is Stichting De Hattemer Beiaard. Deze stichting heeft het geld dat zij heeft ontvangen van Cultuurfonds Hattem gebruikt voor de uitvoering van De Johannes Passion op 23 maart in de Grote of Andreaskerk.

Cultuurfonds Hattem

Hattem heeft een eigen cultuurfonds en werft hiervoor zelf financiën. Dit geld heeft tot doel projecten te steunen op het gebied van cultuur- en natuurbevordering, alsmede samenlevingsverbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren.

Ook een aanvraag doen?

Eenieder die een initiatief organiseert dat onder deze doelstelling valt, kan een aanvraag voor financiële ondersteuning doen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds Hattem heeft het beheer van haar gelden namelijk ondergebracht bij dit fonds. Echter, bij de toekenning van gelden worden de criteria van Cultuurfonds Hattem aangehouden en die zijn breder dan die van het Prins Bernhard Cultuurfonds.