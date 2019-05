Spanning loopt op in Hattem: kan Smash eredivisiefinale halen?

'We verloren de eerste wedstrijd op een paar puntjes. Als de bal net iets anders valt, win je de wedstrijd gewoon, en sta je al met 1-0 voor.' Coach Gerben Last weet dat het aankomt op details, in deze fase van de competitie. 'Komende zaterdag zou dat net andersom kunnen gaan, en dan winnen wij.'

Last en speler Martijn de Vries bereiden zich samen voor op de belangrijke wedstrijd. 'Het tafeltennissen hoeven we niet meer te leren', lacht De Vries. 'Maar het is wel belangrijk om het gevoel te houden. En om de speelwijze van je tegenstander te bespreken.'

Grote opkomst

Smash'70 eindigde de competitie als tweede, en speelt daarom in de halve finale tegen de nummer drie. Wie het eerst twee wedstrijden heeft gewonnen, gaat naar de finale. Als het na twee wedstrijden gelijk staat, wordt de derde en beslissende wedstrijd in Hattem gespeeld. En dat is niet alleen voor de spelers goed nieuws.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

'Hattem is uniek in Nederland: bij ons is er veel publiek', vertelt De Vries. 'Bij andere clubs zie je soms twintig tot veertig mensen in de hal, bij ons zijn het er wel tweehonderd.' Aankomende zaterdag verwacht hij een nog grotere opkomst. 'Je merkt dat de halve finale leeft: binnen de club heeft iedereen het er over. We moeten er zaterdag maar een mooi feest van maken.'

Zweedse prof

Last denkt wel te weten waar het enthousiasme vandaan komt. 'Elk jaar wordt dat iets groter. Dit jaar hebben wij een professionele tafeltennisser in ons team: Viktor Brodd, die voor de wedstrijden vanuit Zweden hier naartoe komt. Maar we hebben ook nog altijd Martijn de Vries en mijzelf, als lokale jongens. De combinatie van topspelers en lokale helden maakt dat de fans zich verbonden voelen met ons.' De Vries geeft zijn coach gelijk. 'Ik nodig ook veel vrienden uit om hier naartoe te komen, en die komen ook. Het is leuk om te zien dat het zo leeft in Hattem.'

Of het thuispubliek een extra steun in de rug zal zijn, durft Last niet te zeggen. 'Inmiddels weten tegenstanders wel dat er zoveel toeschouwers zitten, en ze vinden het ook mooi. Maar wij willen natuurlijk niet verliezen met al die supporters, dus we gaan ons uiterste best doen.'

De wedstrijd begint aanstaande zaterdag om 16:00 uur. Bij een overwinning van Smash volgt een derde en beslissende wedstrijd, op 11 mei.