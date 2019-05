Cultuurfonds Gelderland ondersteunt 104 projecten in de regio

In het afgelopen kwartaal kregen 104 nieuwe projecten een bijdrage toegekend van het Cultuurfonds, onder meer vanuit de fondsen op naam van particulieren die een eigen fonds hebben, zoals het Coulissenfonds, het Gelders Waterschapsfonds en het Cultuurfonds Hattem.

Eén van de werkterreinen van het fonds is Muziek. Aan nieuwe composities, bijzondere samenwerkingen of beginnende festivals draagt het fonds graag bij. Twee bijzondere projecten binnen deze sector waaraan een bijdrage is toegekend, zijn:

Stichting Op Wacht – opera in Fort Pannerden

Op 21 en 22 september 2019 wordt de opera Op Wacht zes keer opgevoerd in het 150 jaar oude Fort Pannerden. De opera gaat over de geschiedenis van het fort, waarbij met name de Eerste Wereldoorlog en de tijd dat het fort werd gekraakt, worden belicht. Het thema is ‘Wachten’, omdat de soldaten in het fort niet veel te doen hadden tijdens hun dienst.

De opera duurt ongeveer anderhalf uur. Het publiek reist door het fort langs verschillende scenes om uiteindelijk op het dak uit te komen. De bezoekers worden begeleid door de muziek. Soms lopen ze met zijn allen, soms verdeeld in kleinere groepen door de smalle gangen van het fort. Daarbij komen ze regelmatig hoornisten of acteurs tegen. De (internationaal) bekende jazz-hoornist Morris Kliphuis zal tijdens de opera als solist veel te horen zijn.

De opera wordt geschreven door Eva Beunk en Rob Hoekstra. Dirigent Dick Hesselink begeleidt de 33 hoornisten en drie zangers.

Stichting Opoes House of Music – festival New Orleans in Hattem

De naam van de stichting is ontstaan door een moeder en zoon die de wereld afreisden op zoek naar muziek. Omdat moeder, inmiddels opoe, nu te oud is om te reizen, wordt de muziek naar haar (en anderen) gebracht.

De derde editie van dit festival is op 7 september 2019 op het industriële terrein van Houtwerk Hattem. Het terrein wordt omgetoverd in de sfeer van de stad New Orleans met foodtrucks, voodoo, artiesten, kaartlezers en een groot podium. Jonge muzikale talenten treden op; de beste drie mogen meespelen met de hoofdacts. Dit jaar staan o.a. Mr. Right, Easterfield, Handsome Clay, Jazmarae, G-Roots en de Ralph de Jong XL Band op het programma. Voor kinderen zijn er dans-, doe en muziekactiviteiten.

Artistiek leiders zijn Jan Erik Barendsen, Pieter Jan Boudens en Anja Marks. Er worden 2.500 bezoekers verwacht. De entree is gratis.

Particulier geld

Het geld dat aan cultuur en natuur in de regio kan worden gegeven komt van de BankGiro­ Lote­rij, Nederlandse Loterij, de CultuurFondsen op Naam van particulieren, stichtingen en bedrijven, donaties en de jaarlijkse collecte Anjeractie.

Nieuwe aanvragen

Nieuwe verzoeken voor ondersteuning kunnen het gehele jaar door worden gedaan voor bijzondere projecten in Gelderland. Op www.cultuurfonds.nl/gelderland staat alle informatie over aanvragen bij het Cultuurfonds Gelderland.