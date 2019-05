Zwak De Graafschap maat te klein voor AZ in oefenduel

De Graafschap heeft een geheim oefenduel donderdag tegen AZ kansloos met 5-0 verloren. In Doetinchem was de ploeg van John van den Brom veel sterker.

door Richard van der Made

Het oefenduel op de lege Vijverberg stond in het teken van de laatste twee competitieduels van het seizoen en voor de thuisploeg uiteraard de play-offs die waarschijnlijk nog volgen. AZ, de nummer vier, hoopt zich nog rechtstreeks te plaatsen voor de Europa League maar is daarbij afhankelijk van wie zondag de KNVB-beker wint.

Lijfsbehoud

De Graafschap heeft grotere zorgen. De ploeg van De Jong bereidt zich vanaf nu vooral voor op de nacompetitie waarin het strijdt voor lijfsbehoud in de eredivisie. Tot de play-offs beginnen ontvangt De Graafschap op woensdag 15 mei nog Ajax en speelt het op zondag 12 mei uit bij Vitesse.

Beide trainers kozen voor de sterkste opstelling. Bij De Graafschap begon Ruben Ligeon als rechtsback en kreeg ook Nabil Bahoui een kans op de rechtervleugel. Vanaf de aftrap was AZ de bovenliggende partij. Na ruim tien minuten leverde aanvoerder Bart Straalman zomaar in bij Seuntjens die met dat buitenkansje wel raad wist. De Graafschap kreeg geen grip op het spel van AZ.

Straalman (rechts) ging bij de 1-0 van AZ in de fout

AZ combineerde veel makkelijker en kreeg opvallend veel ruimte in de as van het veld. Ron Vlaar was dichtbij de 2-0 na weer een soepele aanval door het midden, maar de oud-international schoot één op één met Nigel Bertrams voorlangs.

Briljante boogbal

De Graafschap, dat achterin sterkhouder Ted van de Pavert duidelijk mist, kwam zelf nauwelijks aan het voetballen en stichtte geen gevaar. Pas in de slotfase van de eerste helft zag Fabian Serrarens een goed schot knap gekeerd door Marco Bizot. Even daarvoor had het uitstekende AZ de score al verdubbeld na een briljante boogbal van Calvin Stengs waardoor Guus Til vrij voor Bertrams kwam te staan (2-0).

Veel wissels

In de pauze wisselde De Jong zeven spelers. Alleen Straalman, Lars Nieuwpoort, Jordy Tutuarima en Serrarens bleven staan. De Graafschap had na rust duidelijk meer balbezit en meldde zich ook wat vaker voor het doel van reservekeeper Piet Velthuizen. De grootste kans was voor Erik Bakker die in vrije positie voor het doel de Nijmeegse keeper op zijn weg vond.

Goed werk Velthuizen

AZ liet tien minuten later opnieuw zien hoe het wel moet. Invaller Oussama Idrissi verschalkte Hidde Jurjus met een knap schot dat in de verre hoek tegen de touwen verdween (3-0). In de slotfase slaagde ook Frank Olijve er niet in om te scoren voor De Graafschap. Weer reageerde Velthuizen uitstekend.

In de slotfase tildem Idrissi met een strafschop, en invaller Johnsen met een intikkertje nog voor de 5-0 eindstand. Bij de laatste goal werd de defensie van De Graafschap kinderlijk eenvoudig uitgespeeld.

Opstelling bij de aftrap: Bertrams, Ligeon, Straalman, Nieuwpoort, Tutuarima; Vet, El Jebli, Matusiwa; Bahoui, Benschop, Serrarens.