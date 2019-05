Financiering De Basis rond: Nijmegen krijgt muzikale broedplaats

Nijmegen krijgt een broeinest voor poptalent: De Basis. De kweekvijver is al sinds 2015 gevestigd in het voormalige gebouw van poppodium Doornroosje, maar nu kan het pand ook echt aangekocht en gerenoveerd gaan worden. In totaal is er 2 miljoen euro binnengehaald om dat te realiseren.

door Sven Strijbosch

De Basis werd in 2015 opgericht na het vertrek van Doornroosje naar een gloednieuw pand bij het centraal station. 'Nijmeegse acts zoals De Staat, Black Bottle Riot en Waltzburg namen snel hun intrek in het voormalige schoolgebouw om te kunnen repeteren en muziek op te nemen', aldus stichting De Basis.

'Sinds het oprichten van De Basis is de intentie geweest om het iconische gebouw breed beschikbaar te stellen voor muziekmakers met ambitie en een plan', vertelt bestuurder Cok Buijs. Het moet de plek worden waar muzikaal talent zich kan ontwikkelen.

Om dat te realiseren wil De Basis het pand aankopen van de gemeente. Daarnaast is er een renovatie nodig aangezien er sprake is van veel achterstallig onderhoud. Het complete dak moet vervangen, kozijnen moeten worden vernieuwd en er zijn nieuwe ramen nodig. Dat is niet alles: 'Een complete herinrichting van ruimtes, opberghokken en kantoren is noodzakelijk voor een toekomstige functie als muzikaal broeinest van internationale allure', vertelt Erik Guillot van De Basis.

Ruim miljoen opgehaald bij investeerders

De totale kosten voor de aankoop en renovatie worden geschat op 2 miljoen euro. Inmiddels is 60 procent van dat bedrag opgehaald bij investeerders. Zo werden er onder meer certificaten verkocht van 250 euro per stuk om geld binnen te halen. Onder de noemer 'Bouw mee aan De Basis' konden belangstellenden die certificaten aanschaffen. 'Certificaathouders zijn welkom bij evenementen zoals live- en luistersessies, workshops of borrels.'

De overige 40 procent van de 2 miljoen euro wordt door de bank gefinancierd. 'Maar we gaan nog door met het vinden van investeerders. Des te minder hoeven we bij de bank te lenen', vervolgt Buijs. De bestuurder is trots: 'De investeringen zeggen veel over de betrokkenheid van mensen bij het pand en De Basis.'

Eind 2020 klaar

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan alle voorbereidende werkzaamheden. Er is een architect aangetrokken, er worden tekeningen gemaakt en er moeten vergunningen worden aangevraagd. 'Na de zomer willen we met de werkzaamheden beginnen. Hopelijk zijn die eind 2020 afgerond', zegt Guillot.

Muziekmakers die neer willen strijken in De Basis kunnen zich melden. Het maakt niet uit om welk genre het gaat. Dit kan variëren van bands tot singer-songwriters tot rappers. De plekken zijn gewild, zo waarschuwt het broeinest.

Talentenjacht

Omroep Gelderland gaat voor de werkzaamheden al aan de slag in het gebouw van De Basis. Vanaf half mei zijn er opnames voor de nieuwe talentenjacht 'Podium Kabam!' Verschillende acts kunnen zich daar nog voor aanmelden.

