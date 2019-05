Orion grijpt naast landstitel, maar heeft nog één kans

Teleurstelling in Doetinchem. De volleyballers van Orion konden zondagmiddag de landstitel grijpen, maar tastten mis. Rivaal Lycurgus greep met een 2-3 overwinning de laatste kans in de best-of-five serie en kwam over vier wedstrijden terug naar 2-2. Volgende week zondag valt in Groningen de beslissing.

De mannen van trainer Martijn van Goeverden begonnen matig aan het kampioensduel in een uitverkochte Topsporthal. De spanning deed Orion weinig goeds. De eerste set werd dan ook met 21-25 verloren. In de tweede set waren de zenuwen onder controle en namen de Doetinchemmers de regie over. Na een spannend slot maakte Orion het verdiend af: 27-25.

In de set die volgde leek Lycurgus een kleine voorsprong vast te houden. Maar Orion kwam, zoals al vaker dit seizoen, sterk terug en nam meteen afstand van de concurrent uit het hoge noorden. De Doetinchemmers lieten er geen gras over groeien en haalden de set overtuigend binnen: 19-25.

De vierde en mogelijk beslissende set begon opnieuw zenuwachtig aan Doetinchemse kant. De Groningers liepen uit en namen halverwege de set een voorsprong van zes punten. Het gat werd vervolgens alleen maar groter. Orion kwam niet meer in de buurt van een beter Lycurgus: 16-25.

Na vier sets stond het in Doetinchem 2-2 en dat betekende dat een vijfde set de beslissing moest brengen. In die set was Lycurgus heer en meester. Het werd 5-15 voor de noordelingen. En zo greep Lycurgus de laatste kans op de landstitel. Het staat na vier wedstrijden 2-2.

Teleurgestelde reacties aan de kant van Orion: (tekst gaat verder na de video)

Vierde finale tegen Lycurgus

De laatste jaren gaat de strijd om de landstitel steevast tussen Orion en Lycurgus. De Groningers wonnen de laatste drie edities overtuigend, tot grote teleurstelling van de Doetinchemmers. Vorig jaar kwam Orion weliswaar dichtbij, maar ook toen ging het mis voor de Doetinchemmers en was het feest in Groningen.

Maar dit seizoen was alles anders. Al vanaf de eerste speeldag bleek dat Lycurgus te verslaan was. Orion plaatste zich voor de play-offs en versloeg concurrent Dynamo uit Apeldoorn in de halve finale. In de finale trof de ploeg van Martijn van Goeverden opnieuw de Groningers, voor de vierde keer op rij.

Maar net als vorig jaar, valt ook nu de beslissing in de vijfde wedstrijd. Volgende week zondag wordt duidelijk wie zich landskampioen mag noemen.

