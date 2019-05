Al 1300 boetes uitgedeeld in Arnhemse milieuzone

Een maand sinds de invoering van boetes voor overtredingen in de milieuzone rijden nog dagelijks tientallen oude diesels door het centrum van Arnhem. In de maand april werden zo'n 1300 automobilisten op de bon geslingerd.

Sinds vorige maand mogen oude diesels de stad niet meer in. De gemeente deelde in de eerste maand van de milieuzone gemiddeld 43 bekeuringen per dag uit. Dat betekent dat er in april zo'n 1300 bekeuringen zijn uitgeschreven. Het aantal overtreders is nog hoger. Arnhem deelt namelijk maar maximaal één bekeuring per week per kenteken uit, ongeacht het aantal keer dat een oude diesel door de stad rijdt.

Hoog aantal?

Wethouder Roeland van der Zee weet nog niet goed wat hij van het aantal overtreders vindt. 'Het is natuurlijk slecht nieuws voor de automobilisten die een bekeuring krijgen. Wij zien het liefst helemaal geen oude diesels in de stad en dus geen bekeuringen', vertelde hij donderdag op Radio Gelderland.

Waarom dagelijks tientallen automobilisten de regels overtreden is nog niet duidelijk. Mogelijk is de zone nog niet bij iedereen bekend. 'We moeten kijken of de aantallen afnemen. Als dat niet zo is moeten we wellicht betere communicatie overwegen. Maar op dit moment hebben we nog voldoende vertrouwen in onze aanpak', zegt de wethouder.

Het boetebedrag bedraagt 95 euro. De gemeente wordt er niet rijker van, het geld gaat namelijk naar de Rijksoverheid. Wel hoopt Arnhem op schonere lucht in het centrum. Maar of dat al het geval is, kan Van der Zee niet zeggen.

Zie ook: