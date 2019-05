Voorzitter dambond: 'Laat kinderen niet onder begeleiding van S. naar camping gaan'

door Ton Arbouw en Henri van Veen

Tegen S. loopt een onderzoek, omdat bij hem een camera in de badkamer is aangetroffen. Bij S. zouden regelmatig jonge dammers logeren. Een meerderjarige logé had vorig jaar melding gemaakt van de camera, waarop in november een politieonderzoek is gestart. S. is in verband met het onderzoek geschorst door de dambond KNDB en daarom is het opmerkelijk dat S. de overnachtingen organiseert.

Directeur Dieter van Gortel van het Brunssum Open-damtoernooi zit in zijn maag met de kwestie rond S. Tegen Omroep Gelderland zegt hij aanvankelijk dat het onderzoek door justitie naar S. geseponeerd zou zijn. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zegt dat het onderzoek nog loopt.

Op Facebook schrijft S. over de camping in Heerlen waar hij overnachtingen regelt voor dammers in Brunssum:

Secretaris Jac Hannen van de organisatie van het damtoernooi in Brunssum zegt tegen Omroep Gelderland dat de overnachtingen die S. organiseert los staan van het toernooi, maar de organisatie ziet hierin ook geen probleem. 'Wij hebben geen enkele reden om gekke dingen te vermoeden. Daar kennen we hem lang genoeg voor', zegt Hannen verder. 'Het zou voor het toernooi een klap zijn als we niet samen verder kunnen', laat hij ook weten.

Maar daar is Van Gortel niet zo zeker van. 'We moeten vanavond als toernooidirectie over de positie van Henk spreken', zegt Van Gortel in tweede instantie en hem duidelijk is dat S. niet is vrijgepleit en het politieonderzoek nog in volle gang is. 'We zitten in een lastig parket.'

Culemborgse damcoach: 'Er gebeurt helemaal niets'

Hannen wijst er op dat het onderzoek al vanaf november bezig is zonder dat het tot een conclusie lijkt te komen. Ook damcoach S. beklaagt zich over de lange duur van het onderzoek. 'Er gebeurt helemaal niets', zegt de 63-jarige coach.

De computerbestanden die bij hem in beslag werden genomen, kreeg hij met een paar dagen naar eigen zeggen weer terug. S., die een jaar geleden werd geridderd voor zijn inzet voor de damsport in Culemborg, wil niet stilzitten en organiseert daarom de overnachtingen bij Brunssum.

S. is al sinds de start van het toernooi in 1978 bij de organisatie betrokken.

Advies dambond: laat je kinderen niet op kamp gaan

Voorzitter Ebbo de Jong van de dambond heeft vragen gekregen van ouders die door S. zijn benaderd over de overnachtingsmogelijkheden. De Jong zegt: 'Mijn advies is dat ik mijn kinderen niet onder begeleiding van de heer S. naar een camping zou laten gaan.'

S. heeft op zijn beurt twee maanden geleden een klacht ingediend tegen het bestuur van de dambond. Volgens de Culemborgse damcoach zijn de ouders van de kinderen die op kamp komen allemaal geïnformeerd dat er een onderzoek loopt. 'Er hebben zich op dit moment zeven jeugdleden aangemeld en die ouders weten er van.'

Vorig jaar had S. een groep van 18 deelnemers op de camping in Heerlen, die hij samen met twee andere volwassenen begeleidde.