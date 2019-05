Dit is misschien wel de mooiste vlinder van ons land

Het oranjetipje is één van de favoriete vlinders van Kars Veling van De Vlinderstichting. De Culemborgse bioloog heeft BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in zijn achtertuin. Daar leeft op de knop van een pinksterbloem een piepklein rupsje. Het diertje is niet groter dan vier millimeter.

Enorme groeispurt

Oranjetipje als rups (Beeld: Annette van Berkel, De Vlinderstichting)

'Over een week of twee zal dit oranjetiprupsje tien keer zo groot zijn', vertelt Veling. Maar de rups is nu nog zo klein dat hij met het blote oog nauwelijks is te zien. Je moet dan ook goed zoeken om het beestje te vinden...

Tipje van de vleugel

Het oranjetipje dankt zijn naam aan de oranje vlek in de punt van de voorvleugel. Vrouwtjes hebben deze typerende kleur niet. Zij worden daardoor gemakkelijk verward met de verschillende soorten witjes die deze tijd van het jaar ook volop vliegen. De mannetjes fladderen met hun gekleurde vleugels rond op zoek naar vrouwtjes. Vaak wordt een vrouwtje dan ook achterna gezeten door één of soms zelfs meerdere mannetjes.

Oranjetipje (Foto: Laurens Tijink)

Innige band met pinksterbloemen

Oranjetipje op pinksterbloem

Het oranjetipje is sterk afhankelijk van slechts een paar soorten planten, waarvan de pinksterbloem verreweg de bekendste is. Dat maakt de dieren kwetsbaar. Als de planten verdwijnen, zijn er ook geen vlinders meer. Waarom zijn die dieren zo kieskeurig? Kars legt het uit.

Oranje eitje

Als het vrouwtje bevrucht is, zet zij haar eitjes af op één van de waardbloemen. Dit kan dus de pinksterbloem zijn, maar ook look zonder look. De eitjes zijn oranje van kleur. Ze worden op de knoppen van de bloem gelegd. Als de eitjes uitkomen, kunnen de rupsjes daardoor meteen beginnen te eten van de zaden van de plant.

Pinksterbloem (Foto: Laurens Tijink)

Blijdschap

Als de rupsen aan het einde van het voorjaar volgroeid zijn, verpoppen ze zich. En dan is het wachten tot de winter voorbij is en het volgende voorjaar zich aandient. Slechts een paar weken per jaar laten de oranjetipjes zich van hun allermooiste kant zien. En als je er dan eentje ziet, is dat een moment van blijdschap en geluk.

Zelf oranjetipjes zien?

Het leuke aan het oranjetipje is dat hij overal in Gelderland voorkomt. De kans om hem tegen te komen is het grootst in de buurt van overwegend natte weidevelden met bos in de directe omgeving. Het diertje vliegt van maart tot en met juni. Bij kasteel Middachten in De Steeg kleuren de velden deze weken paars door de vele pinksterbloemen. Daar is de kans om het oranjetipje te zien dan ook groot. Laurens en Kars kwamen het oranjetipje tegen in stadspark de Zump in Culemborg. Net als andere vlinders vliegt het oranjetipje niet als het te koud is of de zon zich niet laat zien.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.