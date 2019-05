Gebroeders Van Limburg Festival in Nijmegen gaat niet door

De Stichting Gebroeders Van Lymborch, die het erfgoed van de gebroeders Van Lymborch (voorheen ook geschreven als Van Limburg) zichtbaar maakt, wil een andere koers varen. 'Minder Middeleeuwen en meer Gebroeders Van Lymborch', zegt directeur Rosalie Thomassen.

Foto: Omroep Gelderland

Sinds 2005 wordt eind augustus het jaarlijkse Gebroeders van Limburg Festival gehouden, met twee dagen lang tientallen activiteiten in het historische centrum van Nijmegen. Het meest opvallende onderdeel is de Blijde Incomste; een optocht met honderden deelnemers die in historische kledij de taferelen op de schilderijtjes van de Gebroeders Van Lymborch uitbeelden.

Grootser dan ooit

Het festival wordt voortaan eens in de drie jaar gehouden. 'Alle energie ging nu in het festival zitten', zegt Rosalie Thomassen. 'In 2005 toen we begonnen, waren we nog uniek. Nu zijn er tal van middeleeuwse festivals. We willen weer terug naar de basis: de enorme zeldzaamheid van het werk van de Gebroeders van Lymborch. Dat gaan we over drie jaar grootser vieren dan ooit. Internationaler ook. In het buitenland is al veel meer erkenning voor de miniaturen dan hier in eigen land. Dat willen we veranderen.'

Foto: Omroep Gelderland

De stichting kiest voor een jaarlijkse Gebroeders Van Lymborch Zondag. De eerste editie komende zomer staat in het teken van de opening van het Gebroeders van Lymborch Huis. De stichting vestigt zich in een historisch pand aan de Burchtstraat in het Nijmeegse centrum, om daar allerlei historische en culturele publieksactiviteiten te organiseren. In de middeleeuwse kelders van dit pand zat het familieatelier waar de broers het vak hebben geleerd.

De broers Herman, Paul en Johan van Lymborch zijn in de veertiende eeuw geboren in Nijmegen in een beroemde kunstenaarsfamilie. Ze schilderden piepkleine illustraties die door kenners tot de absolute top van de middeleeuwse schilderkunst worden gerekend. Kenmerkend voor hun miniaturen zijn het rijke kleurgebruik en de versieringen langs de randen.

Foto: Omroep Gelderland

Kritiek

De afgelopen jaren kwam er ook veel kritiek op de optocht omdat de dieren die meededen daaronder zouden lijden. Volgens de directeur heeft dat niet meegespeeld in de keuze om het festival dit jaar te schrappen. 'Deze koers hebben we al jaren geleden ingezet.' De gemeente Nijmegen staat volgens haar positief tegenover de veranderingen.

