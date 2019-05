4 mei herdenkingen Oude IJsselstreek

Gendringen

In Gendringen begint om 19.00 uur de Herdenkingsdienst in de Sint Maartenkerk (Hervormde kerk) aan de Grotestraat. Aansluitend vertrekt de stille tocht vanaf de kerk naar de begraafplaats aan de Staringstraat, waar bloemen en kransen worden gelegd bij de oorlogsgraven. Namens de gemeente legt wethouder Janine Kock een krans.

Silvolde

In Silvolde begint om 19.00 uur de Interkerkelijke Herdenkingsdienst in de Mauritiuskerk aan de Pr. Bernhardstraat. Aansluitend is er een stille tocht vanaf de kerk naar het oorlogsmonument aan de Dr. Dreesstraat. De muziek wordt verzorgd door Harmonie St. Radboud. De kransdragers zijn leden van de scoutinggroep Jonko Silvolde. Kranslegging door wethouder Peter van de Wardt, Silvolds Belang/de Oecumenische Werkgroep en koningspaar Willem Tell. Voor belangstellenden is er gelegenheid voor het leggen van meegebrachte bloemen.

Terborg

In Terborg verzamelt iedereen zich om 19.00 uur bij het verpleeg- en revalidatiecentrum Sint Antonia(gedeelte de Kroezenhoek), Industrieweg 115. De stille tocht vertrekt vanaf hier om 19.15 uur naar het monument aan de Silvoldseweg. Kranslegging door wethouder Ben Hiddinga en Wim Verwaaijen (namens het organiserend comité). Aansluitend bloemlegging door andere belangstellenden.

Ulft

In Ulft vertrekt om 19.00 uur Schuttersgilde St. Hubertus vanaf het verenigingsgebouw naar woonzorgcentrum Debbeshoek. De stille tocht vertrekt vanaf deze locatie om 19.20 uur naar het monument bij de R.K. Kerk op het Kennedyplein, waar het Ulfts Mannenkoor de muziek verzorgt. Kranslegging door wethouder Bert Kuster, St. Hubertus en bewoners van Debbeshoek. Aansluitend bloemlegging door andere belangstellenden. Muzikale omlijsting door St. Hubertus.

Varsselder

Om 19.15 uur is er een herdenkingsdienst in de kerk H.H. Martelaren van Gorcum, aansluitend kranslegging bij het monument door onder meer koning Sebastian Dekkers en keizer Erik Ketelaar (namens de dorpsgemeenschap) en wethouder Ria Ankersmit (namens het gemeentebestuur).

Varsseveld

Rademakersbroek

Om 18.00 uur is er bij het monument aan de Rademakersbroek een bloemlegging door burgemeester Otwin van Dijk, Varssevelds Belang en andere belangstellenden.

Varsseveld centrum

In Varsseveld begint de Oecumenische Herdenkingsdienst om 18.30 uur in de Grote- of Laurentiuskerk. Aansluitend vertrekt om 19.20 uur de stille tocht naar begraaf- en gedenkpark Rentinkkamp, waar bloemen worden gelegd op de oorlogsgraven. Daarna gaat de stoet verder naar het monument aan de Pr. Irenestraat. Hier wordt een krans gelegd door burgemeester Otwin van Dijk, de Oecumenische Werkgroep en Varssevelds Belang. Op beide plaatsen is gelegenheid voor belangstellenden tot het leggen van bloemen.