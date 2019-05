Herdenkingen Winterswijk 4 en 5 mei

Herdenkingsbijeenkomsten 2019

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Vanaf 16.00 uur worden op verschillende locaties in Winterswijk kransen gelegd. In verband met de sjabbat is de herdenking op de Joodse begraafplaats op zondag 5 mei.

Op 4 mei om 19.00 uur leggen het gemeentebestuur, de Vereeniging Volksfeest Winterswijk en adoptanten kransen en bloemen op de algemene begraafplaats. Vanaf 19.30 uur wordt de plechtigheid voortgezet bij het raadhuis.

Globaal programma zaterdag 4 mei 2019

Activiteiten, tijden en locaties volgen hieronder.

Kranslegging en herdenking NS-station Winterswijk

16.00 uur: NS-station

Herdenking en kranslegging bij het gedenkteken op het NS station in samenwerking met leerlingen van de Daltonschool De Vlier.

Herdenking algemene begraafplaats

19.00 uur: Algemene begraafplaats, Kerkhoflaan

Herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Kransleggingen op de algemene begraafplaats door college van burgemeester en wethouders en Vereeniging Volksfeest.

Herdenking Hendrik Vriezenbank in Corle

19.45 uur: Corle Centrum, Voor restaurant De Woord

Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen bij de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik Vriezenbank.

Er wordt stilgestaan bij het meer jarenthema ‘Geef vrijheid door’. Dit jaar is het thema ‘In vrijheid kiezen’. Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen is er een extra activiteit.

Na afloop bent u welkom voor een kop koffie, thee of frisdrank bij De Woord. De heer Tenbergen zal kort spreken over de Winterswijkse oorlogsslachtoffers.

Carillonmuziek Jacobskerk door Wim Ruessink

18.45 – 19.15 uur

Luiden kerkklokken van de Jacobskerk en heilige Jacobuskerk

19.15 – 19.30 uur

Mevr.Kuipers-Rietbergplein

19.30 uur

Kranslegging bij monument tante Riek en herdenkingsmonument door college van burgemeester en wethouders en scouting Winterswijk. Muziekvereniging Crescendo en het duo Beer en Eamon verzorgen de muziek.

Toespraak door burgemeester en gastspreker.

2 minuten stilte

20.00 uur

Wilhelmus

20.02 uur

Muziek en kranslegging

20.04 uur

Muziek en kranslegging door Vereeniging Volksfeest Winterswijk, Joodse gemeenschap, Raad van Kerken, Amnesty International, Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap en COC Twente Achterhoek. Aansluitend is er gelegenheid tot het leggen van bloemen door het publiek.

Dankwoord en einde herdenkingsbijeenkomst

20.15 uur

Jacobskerk - herdenkingsconcert door projectkoor OAZE

20.30 uur

Projectkoor OAZE geeft een herdenkingsconcert onder leiding van Wim Ruessink met medewerking van solisten en instrumentalisten.

Het concert is om 20.45 uur in de Jacobskerk (Markt Winterswijk).

De entree is € 5,00.

Theater De Storm - Herdenkingsconcert thema “Als het net even anders was gegaan…”

21.00 uur

Het concert is georganiseerd door Rutger de Vries met medewerking van jeugdtheater Harlekijn, Dennis Weelink, Anne Claire Huis in ’t Veld, Mathanja Kornelissen - Ten Dam, Jordy Eggink op Bagpipe en vele anderen.

De eenvoud en minimalistische opzet van het concert geeft de ruimte tot een intense beleving van alle liederen.

Entree: € 12,50 (inclusief garderobe en drankje) en € 5,-- voor kinderen t/m 12 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdestorm.nl of telefonisch (0543) 519 285.

Activiteiten 5 mei 2019

Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in samenwerking met de Joodse Gemeente Winterswijk en het Joods Cultureel Kwartier

10.00-16.00 uur

Diverse locaties

Ook Winterswijk doet weer mee aan Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet, om te herinneren en te herdenken. De werkgroep ‘Leren van de oorlog’ in samenwerking met de synagoge van Winterswijk en het landelijke Joods Cultureel Kwartier organiseren voor de vierde maal in Winterswijk. Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. Dat gebeurt op acht adressen op verschillende tijdstippen.

Herdenking Joodse begraafplaats

16.00 uur

Joodse begraafplaats, Misterweg 144

Kranslegging op Joodse begraafplaats door de Joodse gemeenschap en door wethouder Wim Aalderink en wethouder Tineke Zomer.

De herdenking is in samenwerking met Henk Vis en leerlingen van Daltonschool De Vlier. Zoals ieder jaar worden op de Joodse Begraafplaats de namen gelezen van de 326 Joodse inwoners van Winterswijk die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Het lezen wordt onderbroken door het verhaal van het gezin Mozes Jozeph van Klaveren. De herdenking is voor iedereen toegankelijk.

Met deze herdenking wordt ook de dag van de Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet 2019 afgesloten.