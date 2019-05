Game of Thrones-fans opgelet: slotaflevering te zien in de bioscoop

Game of Thrones-fans opgelet, want de allerlaatste aflevering van de populaire serie is te zien in Gelderse bioscopen. Fans kunnen op maandag 20 mei terecht bij Pathé in Arnhem, Ede en Nijmegen.

Na acht jaar Game of Thrones komt er nu echt een einde aan. Is het einde van Westeros nabij? Weten Daenerys en Jon Snow de winter te overleven? Het is nog heel even spannend. Liefhebbers raken er niet over uitgepraat.

De aflevering, die te zien is in de bioscopen, is de allerlaatste in de reeks van zes afleveringen. De laatste vier afleveringen van seizoen acht duren extra lang en zijn met 80 minuten de langste afleveringen van de serie.

De finale is te zien in 19 bioscopen in heel Nederland. De kaarten kunnen dinsdag 7 mei, vanaf 10.00 uur, worden bemachtigd. Ze zijn gratis.